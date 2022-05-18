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Преступления Происшествия

Безработный тольяттинец потерял 25 тыс. руб. на покупке билетов в театр через Интернет

ТОЛЬЯТТИ. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти безработному 24-летнему местному жителю из сети Интернет от неизвестного поступило предложение посетить спектакль одного из театров города. Мужчина согласился.

Тогда аферист предоставил потерпевшему ссылку на сайт, где любитель искусства ввел данные своей банковской карты, а именно номер, CVC/CVV-код и срок действия. Далее у него произошло списание порядка 3 тыс. рублей.

Не получив билета и пытаясь вернуть деньги несостоявшийся зритель еще несколько раз переходил по ссылкам и вводил данные банковской карты. В результате у потерпевшего произошло еще несколько списаний денег на общую сумму около 25 тыс. рублей. 

После снятия денег "кассир театра" перестал выходить на связь. Возбужден уголовное дело.

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