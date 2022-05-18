На поддержку проектов СОНКО в Самарской области направят более 81 млн рублей

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области продолжает финансовую поддержку СОНКО. Стартовал прием заявок на предоставление грантов для реализации социальных проектов.

В последнее время участие некоммерческого сектора в позитивном развитии широкого круга отраслей экономики значительно возросло. По инициативе губернатора Дмитрия Азарова финансирование таких организаций также выросло. Если в 2016 году этот показатель не превышал 6,8 млн рублей, то уже в 2021 году объем грантового фонда превысил 80 млн, в том числе благодаря софинансированию Фонда президентских грантов.

"В этом году на социально значимые инициативы некоммерческого сектора будет выделено более 81 млн рублей. Это позволит нам поддержать более полусотни проектов, направленных на решение конкретных проблем людей на территории их проживания, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Мы постоянно взаимодействуем с СОНКО: помогаем грамотно "упаковывать" идеи в проекты, учим самостоятельно претворять их в жизнь, взаимодействовать с бизнесом и органами власти. Мы расширяем поддержку некоммерческого сектора для эффективной работы таких организаций. В прошлом году на конкурс было подано более 200 заявок. Мы надеемся, что активность инициативных команд региона будет только расти, и приглашаем некоммерческие организации участвовать в конкурсе грантов".

Для участия в конкурсе приглашаются социально ориентированные НКО Самарской области, которые активно работают с незащищенными категориями граждан (детьми, молодежью, пенсионерами, людьми с ограниченными возможностями, многодетными семьями, ветеранами и др.), пропагандируют семейные ценности, раскрывают творческий потенциал различных групп населения, создают общественные креативные пространства, занимаются защитой животных. Всего в рамках конкурса выделено 8 направлений и более 25 разнообразных тематик социальных проектов.

С помощью бюджетных грантов министерство традиционно поддерживает инициативные команды, внедряющие инновационные социальные технологии, повышающие качество оказываемых социальных услуг и увеличивающие количество благополучателей. Отдельное внимание при оценке проектов будет уделено их направленности на решение задач национальных проектов: приобщение населения к занятиям физкультурой и спортом, увеличение участников культурно-просветительских и образовательных программ, развитие предпринимательских навыков и лидерских качеств у молодежи, вовлечение населения в волонтерскую деятельность, приобщение жителей к сохранению природы и экологии.

Подать заявку для участия в конкурсе можно до 20 июня 2022 года на специализированном портале konkursnko.samregion.ru.

До участия допускаются зарегистрированные на территории Самарской области юридически оформленные организации, являющиеся социально ориентированными НКО, осуществляющие свою деятельность не меньше 6 месяцев. Максимальный размер гранта составляет 2 млн рублей, срок реализации проектов — до 18 месяцев.