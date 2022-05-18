В Самарской области пройдет ежегодный предпринимательский форум "Мой бизнес 63"

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов пригласил предпринимательское сообщество региона к участию в форуме "Мой бизнес 63". Он пройдет на площадке регионального центра "Мой бизнес" и будет традиционно посвящен Дню российского предпринимательства.
Форум "Мой бизнес 63" состоится в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и станет площадкой для поиска новых возможностей и путей развития. Организатором мероприятия выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.
"В этом году вместе с участниками форума мы обсудим актуальную повестку и поговорим о работе в новых экономических условиях. Особое внимание уделим мерам государственной поддержки, которые активно утверждаются федеральным центром и регионом. Мы предусмотрели секции, посвященные налоговому режиму и поддержке самозанятых, перспективам и свежим тенденциям в экспорте, работе на маркетплейсах, современным маркетинговым инструментам и многому другому, — рассказал о программе события Дмитрий Богданов. — Уверен, что для каждого участника форум станет площадкой получения полезной информации, обмена опытом, общения с коллегами и единомышленниками. Приглашаю предпринимателей подавать заявки, участвовать в секциях, семинарах и мастер-классах и провести это время с максимальной пользой".
Принять участие в региональном событии смогут предприниматели и самозанятые, зарегистрированные на территории Самарской области, а также сотрудники региональных компаний. Мероприятие пройдет в очном формате.
В дни работы форума запланированы мастер-классы по продвижению своей продукции, работе в соцсетях, франшизе и масштабированию, повышению клиентоориентированности бизнеса. Пройдет целая серия практических семинаров по выбору рынка, проведению эффективных переговоров и др. В программу также включен круглый стол с торговыми представителями Казахстана, Узбекистана и Армении.
Событие будет интересным и полезным как для начинающих предпринимателей, так и для опытных представителей бизнеса с прицелом на экспорт. Подать заявку на участие и познакомиться с программой события можно по ссылке: forum.mybiz63.ru.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html