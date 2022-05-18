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Государство и Бизнес Экономическая политика

Тольяттинский производитель электроколясок для людей с ОВЗ намерен заместить импортные аналоги

ТОЛЬЯТТИ. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Предприятия Самарской области производят качественную продукцию и активно занимаются импортозамещением. Среди них есть и те, которые готовы не только заменить зарубежные аналоги своих изделий, но и обеспечить потребность всей страны.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркивал, что в нынешних условиях необходимо приложить максимум усилий, чтобы предприятия продолжили работу. Важная задача — проинформировать компании о наличии Государственной информационной системы промышленности. Она позволит заместить импортное сырье отечественной продукцией. Для этого организации должны предоставить информацию о выпускаемых товарах, чтобы ими могли заинтересоваться другие производители.

Тольяттинское ООО "Подъем" выпускает электрические коляски и подъемники для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Сегодня на предприятии создают 6 видов изделий: электроколяски для дома и прогулок, мобильные подъемники, "ступенькоходы", электроскутер. При этом насчитывается более 40 модификаций электроколясок, под разные запросы и особенности конкретного заказчика.

"Несмотря на все антироссийские ограничения, малый и средний бизнес региона продолжает стабильно работать, создавать рабочие места и планировать дальнейшее развитие. Многие из них готовы замещать импортные аналоги и обеспечивать своей качественной продукцией не только наш регион, но и соседние субъекты, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Сегодня на федеральном и региональном уровне действуют инструменты антикризисной поддержки, позволяющие предпринимателям быстрее адаптироваться к новым вызовам и перестроить свою работу с учетом изменившихся запросов рынка".

На самом тольяттинском предприятии осуществляется сборка готовых изделий, а комплектующие для них поставляют партнеры компании. Лишь небольшая часть деталей закупается в Китае, остальные — у российских поставщиков из Московской, Ульяновской, Самарской и других областей.

"Мы работаем, не создавая мощности, а создавая возможности. Сегодня у нас работает 57 человек, которые занимаются сборкой, сваркой узлов — это самый важный этап, где важно соблюсти геометрию и качество исполнения, мы его никому не доверяем, делаем сами, — рассказал директор предприятия Сергей Перевезенцев. — Все комплектующие для изделий производят наши поставщики. Таким образом мы обеспечиваем производства Самарской области и других регионов страны заказами, генерируем занятость людей. Сегодня мы готовы заместить весь импорт, увеличивая объемы сборки и полностью удовлетворяя потребность страны в подобных изделиях".

С начала производства здесь создали уже 7 тысяч электроколясок и подъемников. Продажи ведутся по всей стране, а также поставляются в Белоруссию и Казахстан. В этом году планируется произвести 1500 изделий, которые будут реализованы через дилерскую сеть и участие в госзакупках. Если количество заказов будет расти, то предприятие готово расширять площади под сборку, создавать новые рабочие места.

"Мы делаем высококачественную продукцию. На предприятии трудятся в основном люди "серебряного возраста" с огромным опытом работы, пенсионеры АВТОВАЗа", — рассказал Сергей Перевезенцев.

Сегодня тольяттинское предприятие расширяет ассортиментную линейку новым видом продукции — теперь здесь собирают детские электромобили, миниатюрные аналоги некоторых моделей тольяттинского автогиганта.

Гид потребителя

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