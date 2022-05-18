В ОЭЗ "Тольятти" готовится к запуску логистический центр Магнитогорского металлургического комбината

На территории особой экономической зоны "Тольятти" готовится к запуску производственно-логистический центр Магнитогорского металлургического комбината (ММК) - одного из крупнейших мировых производителей стали и ведущего предприятия черной металлургии России. Это первый подобный объект в стране для нужд автопромышленности. Во вторник, 17 мая, возможности центра оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Соглашение между Самарской областью и ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" о строительстве на территории ОЭЗ "Тольятти" производственно-логистического центра было подписано в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме.

"Окончательное соглашение о реализации этого проекта было подписано два года назад на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. И на очередном форуме мы сможем отфиксировать, что проект состоялся. Это очень важно, что соглашения о намерениях принимают потом конкретные очертания и реализацию", - констатировал губернатор.

Инвестора привлекли условия, созданные в регионе для бизнеса, в том числе льготы и преференции для резидентов особой экономической зоны, а также проекты по развитию логистической и дорожной инфраструктуры, реализуемые в Самарской области. Это мост через Волгу и трасса "Обход Тольятти" в составе международного транспортного коридора Европа - Западный Китай.

"Магнитогорский металлургический комбинат уже стал точкой притяжения новых резидентов. Мы заключили соглашение с компанией по переработке металла, которая зашла на площадку ОЭЗ, чтобы работать рядом с большим поставщиком, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Бизнес охотно инвестирует в наш регион благодаря комфортным условиям и благоприятному деловому климату, над которыми мы работаем ежедневно. Высокая востребованность флагманской инвестплощадки продиктовала необходимость расширения ее территории - сегодня мы ведем активное освоение земельного участка под третью очередь особой экономической зоны".

Общая площадь нового комплекса ММК - более 30000 кв. метров, складская мощность - 150000 тонн в год. Произведенный в Магнитогорске металл доставляется и хранится на складах ОЭЗ "Тольятти", откуда будет отправляться на автозаводы страны. Логистический комплекс способен обеспечивать автопроизводителей металлопрокатом объемом от 500000 тонн в год с возможностью расширения в будущем. Это первый объект такого рода в стране.

"В центр будет поступать продукция Магнитогорского металлургического комбината и распределяться между нашими клиентами - автозаводами, расположенными в западной и центральной частях России, в том числе АВТОВАЗом, в непосредственной близости от которых мы открываемся, - пояснил руководитель ООО "ММК-ПЛЦ-Тольятти" Андрей Швецов. - У металла и мест хранения есть уникальные QR-коды, по которым клиенты смогут в режиме онлайн отслеживать свои заказы".

Сегодня к особой экономической зоне подводят 14 км железнодорожных путей от вокзала Автозаводского района города. По ней можно будет перевозить 1,4 млрд тонн грузов в год. Возможность железнодорожных перевозок стала еще одним фактором, повлиявшим на приход столь крупного инвестора в ОЭЗ "Тольятти". Металлургический комбинат стал первым резидентом, который уже может пользоваться услугами железнодорожной ветки.

Всего в ОЭЗ зарегистрировано 31 предприятие, 13 из них уже работают. Инвесторы уже вложили в реализацию проектов 19,87 млрд рублей, создали 2500 рабочих мест. Их совокупная выручка превысила 38,5 млрд рублей.

В 2022 году два резидента планируют завершить строительство новых корпусов под производство автокомпонентов. Это производственный корпус ООО "ИнтЭксПласт", которое будет выпускать более 30 наименований автокомпонентов из пластмасс. Уже в этом году там будет создано 132 новых рабочих места, запланированный объем инвестиций - 463 млн рублей.

Также до конца года планируется завершить строительство третьей очереди ООО "ФОРЕСИЯ АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" - одной из крупных производственных площадок группы компаний FAURECIA в России. Реализация проекта третьей очереди позволит наладить производство пены для автомобильных сидений. Инвестиции "Форесии" в экономику региона уже составили 1,34 млрд рублей, создано 628 рабочих мест. Новый производственный корпус позволит дать работу еще 80 тольяттинцам.