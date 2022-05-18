Можем заменить: автомобильные шины

Крупнейшие европейские производители шин заявили о желании приостановить работу в России. В их числе Michelin, Bridgestone, Continental и Pirelli. Хотя доля этих производителей на российском рынке довольно высока (более 30%), их действия не приведут к массовому дефициту шин. Об этом говорится в обзоре, подготовленном центром аналитики и экспертизы ПСБ. Вместе с экспертами разбираемся, как меняется рынок автомобильных шин в России.

Кто поставляет шины в Россию

Российский рынок автомобильных шин достаточно емкий: в 2021 году объем производства достиг 50 млн шт. Это около 2,5% от мирового выпуска. Потребность российского рынка в шинах составляет почти 49 млн шт. Почти половина отечественных шин направлялась на экспорт в страны СНГ и ЕС, и примерно столько же импортировалось. Крупнейшие поставщики автомобильных шин в Россию — китайские производители, чья продукция ориентирована в основном на массовый сегмент автопрома. Они почти на четверть обеспечивают поставками отечественный рынок шин, и на них приходится почти половина всего импорта шин. Среди отечественных производителей лидерство принадлежит KAMA Euro и Viatti (18% рынка), которые входят в группу Татнефть. Они же являются крупнейшими поставщиками шин для автомобилей, собираемых в России. Другой крупный российский производитель — компания Cordiant, которая обеспечивает около 6% потребностей российского рынка шин.

Крупным производителем в сегменте премиум является финская Nokian Tyres, которой принадлежит 10% поставок на российский рынок. Пока компания заявила, что продолжает работать в России. Ее уход с отечественного рынка маловероятен, поскольку 82% производства (17 млн шт.) в России экспортируется, в т. ч. в страны Европы.

Какие поставщики ушли или собираются уйти?

Среди иностранных производителей лидерство принадлежит итальянской Pirelli, которая приостановила инвестиции в Россию и постепенно сокращает производство. Прекратили производство и поставки Michelin (Франция), Bridgestone, Yokohama (Япония) и Continental (Германия). Приостановку деятельности они объясняют логистическими проблемами, в частности, задержками поставок сырья, химических компонентов, а также ростом издержек из-за девальвации курса рубля. Суммарно на них приходится около 26% поставок в Россию, что может привести к незначительному дефициту шин премиум-сегмента.

Чем отличается производство отечественных шин от иностранных?

Основное сырье для производства шин — каучук (натуральный и синтетический). Другие компоненты необходимы для придания шинам дополнительных технических свойств. Россия является одним из самых крупных производителей синтетического каучука в мире. Он производится на площадках Нижнекамсканефтехима, Сибура, используется для шин массового сегмента малого и среднего диаметров. Мощности отечественных каучуковых заводов позволяют полностью покрыть потребности российской шинной промышленности. Другие же химические компоненты, в частности, технический углерод, сера, кремниевая кислота также имеют локализованное производство. Натуральный каучук необходим для производства шин премиум-класса. На 97% его производство сконцентрировано в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. Ограничения поставок из этих стран в большей степени вызваны логистическими проблемами и носят скорее краткосрочный характер. Возможный срок решения этих сложностей — около полугода.

Будет ли дефицит шин в России?

Отгрузка шин на склады планируется заранее, и к летнему сезону большинство дистрибьюторов уже закупили достаточное количество запасов. Поэтому дефицита шин с посадочным диаметром менее 18 дюймов на российском рынке не ожидается. Немного сложнее (но не критична) ситуация с зимними шинами. Российские производители имеют производственные линейки для их выпуска и потенциал для увеличения производства. Проблемным, но решаемым вопросом остается налаживание логистических цепочек поставки компонентов, да и до начала нового зимнего сезона остается еще более полугода. С учетом снижения производства и поставок автомобилей потребность в новой зимней резине в России снизится. Приостановка работы западных производителей сильнее всего затронет шины больших размеров (более 18 дюймов). Именно в этом сегменте высока доля импорта и поставок зарубежных компонентов для производства. Решить данную проблему может увеличение импорта шин соответствующих размерностей из Китая, в частности, марок Triangle, Goodride и Sailun.

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Производственные мощности отечественных автопроизводителей (KAMA Euro, Viatti, Cordiant, Amtel) достаточно высоки для удовлетворения внутреннего спроса. В случае сохранения текущей ситуации с иностранными игроками отрасль сможет компенсировать выпадающие объемы. Уход западных производителей дает возможность нарастить объемы китайским игрокам (Triangle, Goodride и Sailun). С учетом их активной экспансии как на автомобильном рынке России (по итогам 2021 года рост доли до 10%), так и на шинном представляется неплохая возможность создания совместных российско-китайских предприятий по производству шин на территории нашей страны.