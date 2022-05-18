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Транспорт Транспорт и связь

Банк "Открытие": самым безопасным и удобным видом транспорта россияне считают автомобиль, самым выгодным — общественный транспорт

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты "Открытие Авто" выяснили, какие виды транспорта выбирают российские водители и какие считают наиболее надежными, безопасными и удобными.

Согласно опросу, при наличии выбора российские водители, конечно, используют личный автомобиль (96%). Однако в зависимости от обстоятельств автовладельцы достаточно часто ездят на такси (74%) и общественном транспорте (65%). А вот каршеринговые автомобили выбирают лишь 13% респондентов. Как такси, так и каршерингом опрошенные пользуются обычно несколько раз в месяц (43% и 37% соответственно).

Женщины чаще мужчин пользуются такси (77% против 72% соответственно) и общественным транспортом (68% против 63%), а мужчины — личным автомобилем (97% против 95%) и каршерингом (14% против 11%). Каршеринг несколько более востребован среди молодежи (18-30), а личный автомобиль и общественный транспорт — среди старшей аудитории (>55 лет). Географически каршеринг в большей степени востребован в Москве (30%), Санкт-Петербурге (29%) и Казани (22%).

Сравнивая поездки на различных видах транспорта, респонденты пришли к выводу, что поездки на личном автомобиле гораздо удобнее всех прочих способов передвижения: так ответили 77% опрошенных. На втором месте по удобству с большим отставанием следует такси (17%), а комфорт общественного транспорта и каршеринга отметили по 3% россиян.

Самым безопасным видом транспорта россияне также считают личный автомобиль: этот вид транспорта по данному критерию выбрали 64% респондентов. На втором месте по безопасности — общественный транспорт (30%), на третьем — такси (5%), а замыкает рейтинг каршеринг (1%).

А вот выгоднее всего, по мнению опрошенных, ездить на общественном транспорте: такой ответ дала практически половина опрошенных (47%). Еще 38% отметили выгоду поездок на личном автомобиле, каждый десятый — на такси и 1% — на каршеринге.

Наиболее удобным и безопасным личный автомобиль считают чаще женщины, чем мужчины. При этом чем моложе респонденты, тем менее привлекателен для них общественный транспорт. В целом мнение жителей крупных городов совпадает с общероссийскими тенденциями, за исключением водителей Москвы, где каждый пятый (19%) считает каршеринг выгодным способом передвижения.

"Владение автомобилем не исключает использование и других видов транспорта, а рост цен на авто и запчасти заставляет в текущих реалиях пересмотреть выгоду поездок исключительно на собственной машине. При этом с развитием инфраструктуры не исключено, что такси, каршеринг или общественный транспорт могут оказаться удобнее и выгоднее, например, для поездок на короткие дистанции, а личный автомобиль — для путешествий на дальние расстояния и для семейного пользования", — отмечают эксперты "Открытие Авто".

* В исследовании приняли участие 1500 респондентов в возрасте 18+, география исследования — города России с населением 500 тыс. +, метод сбора данных — анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные — апрель 2022 года.

"Открытие Авто" — блок автобизнеса в банке "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к банку "Открытие" 1 мая 2022 года.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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