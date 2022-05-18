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Финансы Экономика и бизнес

УФНС России по Самарской области приглашает за бесплатной электронной подписью

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 июля 2021 года удостоверяющий центр ФНС России осуществляет полномасштабную выдачу квалифицированных электронных подписей (КСКПЭП) руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям. Телефон горячей линии: 8-800-222-2222.

Фото: flickr.com

Выпускаемый налоговыми органами КСКПЭП может применяться для получения всех государственных, муниципальных, коммерческих услуг, работы на электронных торговых площадках, а также для подписания электронных документов любого рода.

Вместе с тем, ФНС России безвозмездно предоставляет программное обеспечение для работы с электронной подписью пользователям УЦ ФНС России, получившим сертификат после 12 апреля 2022 г.

КСКПЭП выдается только при личной идентификации в инспекции руководителя юридического лица (лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности) и индивидуального предпринимателя.

Для получения КСКПЭП необходимо предоставить в УЦ ФНС России ключевой носитель формата USB (токен), сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России для записи КСКПЭП, и следующий пакет документов:

  • основной документ, удостоверяющий личность (паспорт);
  • страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
  • сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).

Для получения услуги возможна запись на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru) посредством сервиса "Онлайн-запись на прием в инспекцию" или "Личный кабинет для физических лиц".

Также ФНС напоминает, что ранее выданные коммерческими УЦ КСКПЭП прекращают свое действие с 1 января 2023 года, что не позволит своевременно сдать отчетность в контролирующие органы, вести электронный документооборот и осуществлять свою деятельность на электронных торговых площадках.

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