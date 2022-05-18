УФНС России по Самарской области приглашает за бесплатной электронной подписью

С 1 июля 2021 года удостоверяющий центр ФНС России осуществляет полномасштабную выдачу квалифицированных электронных подписей (КСКПЭП) руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям. Телефон горячей линии: 8-800-222-2222.
Выпускаемый налоговыми органами КСКПЭП может применяться для получения всех государственных, муниципальных, коммерческих услуг, работы на электронных торговых площадках, а также для подписания электронных документов любого рода.
Вместе с тем, ФНС России безвозмездно предоставляет программное обеспечение для работы с электронной подписью пользователям УЦ ФНС России, получившим сертификат после 12 апреля 2022 г.
КСКПЭП выдается только при личной идентификации в инспекции руководителя юридического лица (лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности) и индивидуального предпринимателя.
Для получения КСКПЭП необходимо предоставить в УЦ ФНС России ключевой носитель формата USB (токен), сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России для записи КСКПЭП, и следующий пакет документов:
- основной документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).
Для получения услуги возможна запись на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru) посредством сервиса "Онлайн-запись на прием в инспекцию" или "Личный кабинет для физических лиц".
Также ФНС напоминает, что ранее выданные коммерческими УЦ КСКПЭП прекращают свое действие с 1 января 2023 года, что не позволит своевременно сдать отчетность в контролирующие органы, вести электронный документооборот и осуществлять свою деятельность на электронных торговых площадках.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?