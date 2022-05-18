Дмитрий Богданов рассказал о новых мерах поддержки экономики

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил наиболее важные инструменты поддержки бизнеса и граждан, принятые на федеральном уровне. В шестой пакет мер по поддержке экономики России вошли меры по налоговому стимулированию и снижению регуляторных ограничений, отраслевые меры поддержки в сфере транспорта, АПК, строительства, ЖКХ, физической культуры и спорта.

Одним из ключевых решений стала реализация пилотной ипотечной программы по развитию индивидуального жилищного строительства, осуществляемого своими силами, за счет средств "ДОМ.РФ".

В сфере жилищно-коммунального хозяйства появится возможность направления в 2022 году платы абонентов за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов (после уплаты обязательных платежей) на операционные расходы организаций в данной сфере.

Закупки дорожно-коммунальной техники предполагается включить в перечень случаев для заключения контрактов жизненного цикла. Объемы межбюджетных трансфертов регионам страны будут проиндексированы для закупки оборудования для объектов физкультуры и спорта.

Еще одним решением стал перенос на 1 сентября 2023 года сроков вступления в силу новых правил оказания физкультурно-оздоровительных услуг организациями и индивидуальными предпринимателями

Глава областного минэкономразвития подробно рассказал о новых инструментах поддержки бизнеса. "Сокращены сроки заключения специальных инвестиционных контрактов для российских компаний, внедряющих новые технологии в промышленное производство. Минимально возможный срок заключения контрактов сокращен до полутора месяцев, - пояснил Дмитрий Богданов. - Для широкого круга хозяйствующих субъектов автоматически продлеваются на 12 месяцев сроки уплаты страховых взносов за II и III кварталы 2022 г. Под действие данной меры подпадает более 70 видов экономической деятельности, в том числе сельское хозяйство, производство пищевых продуктов, лекарственных средств, автотранспорных средств, электрического оборудования, строительство зданий, розничная торговля и многие другие".

До 100% увеличен размер субсидирования ключевой ставки Центробанка РФ банкам по кредитам, привлеченными российскими сельхозпроизводителями с 1 мая по 31 декабря 2022 года. Речь идет о кредитах на покупку сельхозтехники и оборудования, реализацию инвестпроектов, развитие молочного скотоводства. Субсидирование будет осуществляться по кредитам до 10 млрд рублей.

Федеральное правительство утвердило параметры льготной ипотечной программы для специалистов IT-сферы. Получить льготный кредит на покупку квартиры смогут специалисты в возрасте от 22 до 45 лет, работающие в аккредитованных IT-компаниях. "Льготная ставка для них будет составлять до 5% годовых. Максимальный размер кредита для жителей регионов с численностью населения не менее 1 миллиона человек -18 млн рублей, для остальных - 9 млн рублей", - рассказал Дмитрий Богданов.

Банк России внес изменения в программу оборотного кредитования МСП. Теперь лизинговые или факторинговые компании могут получить льготные кредиты на цели предоставления имущества в лизинг или финансирования субъектов МСП. Обратиться за этим видом поддержки смогут и предприятия, реализующие в том числе подакцизные товары. Нововведения касаются и самозанятых граждан - они могут получить льготный кредит на предпринимательские цели по ставке не выше 15%.

Региональным операторам капитального ремонта МКД разрешено увеличивать аванс подрядным организациям, которые занимаются капремонтом многоквартирных домов, и корректировать цену контрактов. Это позволит избежать срыва сроков проведения работ и обеспечить их качество, а также поддержать финансовую стабильность организаций.

Инвестиционные компании, реализующие проекты по обработке и утилизации коммунальных отходов, смогут рассчитывать на льготную процентную ставку по банковским кредитам. Процентная ставка для инвесторов составит не выше 12,5%. Субсидии от государства будут покрывать банкам оставшуюся часть ставки.