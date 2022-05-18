Тольяттинец украл телефон в комиссионке и сдал в ломбард

В Тольятти задержали ранее судимого 26-летнего местного жителя по подозрению в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, в середине апреля мужчина пришел в комиссионный магазин. Он сказал, что хочет купить телефон и попросил посмотреть аппарат. Покупатель долго рассматривал мобильник, а потом скрылся, как только продавец отвлекся.
Как выяснили полицейские, в тот же день злоумышленник сдал украденный телефон в ближайший ломбард.
Задержанный не отрицал вину. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне