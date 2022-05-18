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Тольяттинец украл телефон в комиссионке и сдал в ломбард

ТОЛЬЯТТИ. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти задержали ранее судимого 26-летнего местного жителя по подозрению в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в середине апреля мужчина пришел в комиссионный магазин. Он сказал, что хочет купить телефон и попросил посмотреть аппарат. Покупатель долго рассматривал мобильник, а потом скрылся, как только продавец отвлекся.

Как выяснили полицейские, в тот же день злоумышленник сдал украденный телефон в ближайший ломбард.

Задержанный не отрицал вину. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

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