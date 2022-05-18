Самарская область и Республика Беларусь расширяют торгово-экономические и социокультурные связи

Во вторник, 17 мая, состоялось VI заседание совместной рабочей группы по вопросам развития двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Самарской областью. Его провели первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков (Республика Беларусь).

В работе заседания также приняли участие руководители министерств и ведомств, крупнейших предприятий и организаций республики и нашего региона. Представители белорусской стороны подключились к совещанию по видеоконференцсвязи.

Самарскую область и Республику Беларусь связывают многолетние партнерские отношения. В последние несколько лет Самарская область ведет планомерную системную работу по расширению сотрудничества с республикой по многим направлениям.

На заседании совместной рабочей группы обсуждались вопросы поставки лифтового оборудования для нужд жилого фонда, в том числе вновь возводимого, административных, социальных, торговых, спортивных сооружений, а также поставок сельскохозяйственной и специализированной техники, продукции медицинского назначения. Отдельное внимание было уделено развитию сотрудничества в сфере науки, образования и туризма.

В настоящее время ведется работа по подготовке визита делегации Самарского региона в Республику Беларусь.

"Как в прошлом году из-за пандемии, так и сегодня в связи с давлением со стороны третьих стран, сужением рынков, для нас как воздух необходимо расширение двустороннего сотрудничества. Уверен, что, проанализировав наши потенциалы, по уровню торгового оборота мы не только сможем достичь 2019 года, но и превзойдем эти показатели. Сегодня хочу настроить всех участников на плодотворную работу, чтобы подготовить визит делегации Самарской области в Республику Беларусь. Заседание нашей рабочей группы - отправная точка для подготовки проектов документов и отработки необходимых форматов предстоящих встреч", - считает Андрей Рыбаков.

"Сотрудничество с Республикой Беларусь у нас активно развивается, только за прошлый год взаимный товарооборот увеличился практически на треть. Это очень хорошие показатели. Жители Самарской области привыкли к белорусским товарам народного потребления, продуктам питания; серьезное сотрудничество ведется в промышленной сфере, сфере образования, науке, культуре. Регион заинтересован в продвижении продукции самарских предприятий. К визиту мы подготовим целый ряд конкретных договоров, которые объединят наш бизнес и еще более укрепят дружеские связи", - заключил Виктор Кудряшов.