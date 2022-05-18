ПСБ обеспечил возможность приема онлайн-платежей в системе СБИС

ПСБ и компания Тензор интегрировали возможность приема онлайн-платежей, а также транзакций через СБП в экосистему для бизнеса СБИС. Новое решение будет интересно малому и среднему бизнесу, развивающему дистанционные продажи с помощью системы СБИС и планирующему привлекать клиентов, ориентированных на онлайн-покупки.
Теперь компании и индивидуальные предприниматели, работающие в СБИС, благодаря интегрированному интернет-эквайрингу ПСБ, могут использовать готовые виджеты доставки и бронирования без дополнительной настройки функции оплаты на своем сайте или в соцсетях и, не выходя из системы, отправлять счета со ссылкой на оплату. Реализация функции оплаты по QR-коду в Системе быстрых платежей также дает предпринимателям возможность мгновенного зачисления денежных средств на расчетный счет с комиссией, не превышающей 0,7%.
"Партнерство с компанией Тензор позволяет большему количеству предпринимателей получить преимущества работы с эквайринговыми сервисами, разработанным ПСБ, которые не только упрощают ежедневные финансовые процессы для бизнеса, но и обеспечивают возможность экономии за счет выгодных тарифов", — сказал Никита Хомутов, директор по эквайрингу ПСБ.
"Мы постоянно помогаем вести клиентам их бизнес с помощью наших сервисов. Интеграция с ПСБ — один из залогов достижения этой цели. Решение позволяет тысячам наших клиентов упрощать бизнес-процессы, что особенно важно в нынешних условиях", — сказал Александр Чеперегин, директор по маркетингу компании Тензор.
Все поступившие оплаты отражаются в личном кабинете СБИС в режиме онлайн. По ним при необходимости можно сразу оформить возврат. Система сама сформирует проводки и зарегистрирует чек. Там же можно отслеживать поступления от банка и контролировать задолженность.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?