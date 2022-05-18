Согласно опросу, при наличии выбора самарские водители, конечно, используют личный автомобиль (99%). Однако в зависимости от обстоятельств автовладельцы достаточно часто ездят на такси (69%) и общественном транспорте (63%). Каршеринговые автомобили в свою очередь выбирают лишь 10% респондентов.

Женщины чаще мужчин пользуются такси (77% против 72% соответственно) и общественным транспортом (68% против 63%), а мужчины — личным автомобилем (97% против 95%) и каршерингом (14% против 11%). Каршеринг более востребован среди молодежи (18-30), а личный автомобиль и общественный транспорт — среди старшей аудитории (>55 лет).

Сравнивая поездки на различных видах транспорта, респонденты в Самаре пришли к выводу, что поездки на личном автомобиле гораздо удобнее всех прочих способов передвижения: так ответили 75% опрошенных. На втором месте по удобству с большим отставанием следует такси (20%), комфорт общественного транспорта выбрали 4%, а каршеринга — 1% самарских водителей.

Самым безопасным видом транспорта самарцы также считают личный автомобиль: по данному критерию его выбрали 64% респондентов. На втором месте по безопасности — общественный транспорт (29%), на третьем — такси (6%), а замыкает рейтинг каршеринг (1%).

А вот выгоднее всего, по мнению опрошенных в Самаре, ездить на общественном транспорте: такой ответ дала половина опрошенных (43%). Еще 36% отметили выгоду поездок на личном автомобиле, 16% — на такси и 5% — на каршеринге.

Наиболее удобным и безопасным личный автомобиль считают чаще женщины, чем мужчины. При этом чем моложе респонденты, тем менее привлекателен для них общественный транспорт. В целом мнение жителей крупных городов совпадает с общероссийскими тенденциями, за исключением водителей Москвы, где каждый пятый (19%) считает каршеринг выгодным способом передвижения.

"Владение автомобилем не исключает использование и других видов транспорта, а рост цен на авто и запчасти заставляет в текущих реалиях пересмотреть выгоду поездок исключительно на собственной машине. При этом с развитием инфраструктуры не исключено, что такси, каршеринг или общественный транспорт могут оказаться удобнее и выгоднее, например, для поездок на короткие дистанции, а личный автомобиль — для поездок на дальние расстояния и для семейного пользования", — отмечают эксперты "Открытие Авто".

* В исследовании приняли участие 1500 респондентов в возрасте 18+, география исследования — города России с населением 500 тыс +, метод сбора данных — анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные — апрель 2022 года.