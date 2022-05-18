В Самарской области продолжается масштабное строительство социальных объектов

В среду, 18 мая, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов побывал на строительстве трех социальных объектов в областном центре — крытого футбольного манежа, детской инфекционной больницы на улице Шверника и школы на Пятой просеке.

Вместе с министром строительства Николаем Плаксиным он проинспектировал ход работ и обсудил с подрядчиками проблемные вопросы и исполнение графика строительства.

Старт возведению крытого футбольного манежа, расположенного поблизости от "Солидарность Арена", дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Строительство ведется в рамках национального проекта "Демография".

Планируется, что здесь будут проводиться футбольные матчи и тренировки команд разных возрастов. Общая площадь здания составит 14 тыс. кв. м. В манеже оборудуют поле размером 105х68 м с искусственным травяным покрытием и трибуны на 500 мест.

В подтрибунном пространстве разместят раздевалки, центр управления, телекоммуникационное оборудование, комментаторские. Проектом предусмотрены помещение для занятий на тренажерах, конференц-зал. Фасад арены будет выполнен из тонированного стекла и панелей.

К настоящему времени на площадке завершается возведение административного корпуса, готовы фундамент и колонны основного здания, смонтированы наружные инженерные сети теплоснабжения, ливневой, бытовой канализации и водопровода.

"У нас сохраняется масштабная программа по строительству, реконструкции, ремонту объектов капительного строительства. В прошлом году их было 44. В этом году на разных стадиях проектирования и производства работ находится около 50 объектов. Программа сохраняется. Это спортивные комплексы, больницы, учреждения образования. Футбольный манеж — уникальный для города объект. Длина балок, которые будут перекрывать крышу, превышает 90 метров, для их монтажа потребуется специальное оборудование, многотоннажные краны. Особенность объекта в том, что он включает в себя большое количество металлоконструкций. Поэтому много вопросов, связанных с удорожанием строительных материалов, прежде всего металла. Все вопросы, связанные со строительством этого объекта, мы обсудили, взяли на карандаш, будем решать, и я уверен, что справимся. Рассчитываем, что в этом году манеж будет готов на 90%", — отметил Виктор Кудряшов, оценив степень готовности будущей арены.

Глава регионального кабмина побывал и на строительстве нового корпуса детской инфекционной больницы — пятиэтажного здания на улице Шверника в Самаре. В новом инфекционном корпусе разместят 100 коек для пациентов. Также там оборудуют реанимационное, дезинфекционное отделения, блок рентгенодиагностики. Новый корпус будет оснащен самым современным медицинским оборудованием. Предусмотрены боксы с автономной вентиляцией для изоляции пациентов с высококонтагиозными инфекциями (ветряная оспа, корь, краснуха) и боксированные палаты для больных с инфекциями, не представляющими эпидемиологической опасности (ангина, скарлатина, бронхиты). Общая площадь здания составляет 9,6 тыс. кв. м.

К настоящему времени строительные работы близятся к завершению, на первом этаже ведутся отделочные работы, утепление фасада, выполняется монтаж электросети внутри здания.

"Это долгожданный объект для областного центра. Инфекционную детскую больницу в Сызрани мы ввели в эксплуатацию прошлом году. Для Самары такое лечебное учреждение также просто необходимо. Как и поручал губернатор Самарской области, этот объект мы введем в конце текущего года, то есть практически на год раньше срока. Строители готовы "штурмовать", выполнять работы досрочно. Мы решаем вопрос импортозамещения, отчасти заменяем иностранное медицинское оборудование на оборудование из дружественных стран и российское. Качество этого оборудование достойное, сегодня мы это уже увидели", — прокомментировал председатель областного правительства.

Новая школа 5-й Просеке (2-й корпус школы № 26) возводится в Самаре в рамках реализации национального проекта "Образование". Строительную площадку председатель областного Правительства посещал не раз, контролируя ход работ и решая возникающие вопросы "в ручном режиме".

Виктор Кудряшов осмотрел спортивный зал, актовый зал, столовую на 425 мест, учебные классы. Все работы в здании завершены. Выполнена отделка школы внутри и снаружи, установлено оборудование, расставлена мебель и инвентарь, работы по благоустройству и озеленению территории близки к завершению.

"Школа № 26 на 850 учеников будет введена уже в ближайшее время, объект практически готов, остались небольшие замечания по благоустройству. Школа очень комфортная, современная, здесь много новинок, которые только приходят в нашу систему образования: прекрасный спортивный зал со скалодромом, уникальное оборудование в кабинетах физики и химии. Созданы все условия для реализации способностей и талантов учеников, комфортной работы педагогов", — подчеркнул премьер регионального правительства.

В одном из блоков здания школы разместится детский сад на 75 мест с ясельной группой на 25 ребят до трех лет.