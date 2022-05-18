В Самарской области продолжается масштабное строительство социальных объектов

В среду, 18 мая, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов побывал на строительстве трех социальных объектов в областном центре — крытого футбольного манежа, детской инфекционной больницы на улице Шверника и школы на Пятой просеке.
Вместе с министром строительства Николаем Плаксиным он проинспектировал ход работ и обсудил с подрядчиками проблемные вопросы и исполнение графика строительства.
Старт возведению крытого футбольного манежа, расположенного поблизости от "Солидарность Арена", дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Строительство ведется в рамках национального проекта "Демография".
Планируется, что здесь будут проводиться футбольные матчи и тренировки команд разных возрастов. Общая площадь здания составит 14 тыс. кв. м. В манеже оборудуют поле размером 105х68 м с искусственным травяным покрытием и трибуны на 500 мест.
В подтрибунном пространстве разместят раздевалки, центр управления, телекоммуникационное оборудование, комментаторские. Проектом предусмотрены помещение для занятий на тренажерах, конференц-зал. Фасад арены будет выполнен из тонированного стекла и панелей.
К настоящему времени на площадке завершается возведение административного корпуса, готовы фундамент и колонны основного здания, смонтированы наружные инженерные сети теплоснабжения, ливневой, бытовой канализации и водопровода.
"У нас сохраняется масштабная программа по строительству, реконструкции, ремонту объектов капительного строительства. В прошлом году их было 44. В этом году на разных стадиях проектирования и производства работ находится около 50 объектов. Программа сохраняется. Это спортивные комплексы, больницы, учреждения образования. Футбольный манеж — уникальный для города объект. Длина балок, которые будут перекрывать крышу, превышает 90 метров, для их монтажа потребуется специальное оборудование, многотоннажные краны. Особенность объекта в том, что он включает в себя большое количество металлоконструкций. Поэтому много вопросов, связанных с удорожанием строительных материалов, прежде всего металла. Все вопросы, связанные со строительством этого объекта, мы обсудили, взяли на карандаш, будем решать, и я уверен, что справимся. Рассчитываем, что в этом году манеж будет готов на 90%", — отметил Виктор Кудряшов, оценив степень готовности будущей арены.
Глава регионального кабмина побывал и на строительстве нового корпуса детской инфекционной больницы — пятиэтажного здания на улице Шверника в Самаре. В новом инфекционном корпусе разместят 100 коек для пациентов. Также там оборудуют реанимационное, дезинфекционное отделения, блок рентгенодиагностики. Новый корпус будет оснащен самым современным медицинским оборудованием. Предусмотрены боксы с автономной вентиляцией для изоляции пациентов с высококонтагиозными инфекциями (ветряная оспа, корь, краснуха) и боксированные палаты для больных с инфекциями, не представляющими эпидемиологической опасности (ангина, скарлатина, бронхиты). Общая площадь здания составляет 9,6 тыс. кв. м.
К настоящему времени строительные работы близятся к завершению, на первом этаже ведутся отделочные работы, утепление фасада, выполняется монтаж электросети внутри здания.
"Это долгожданный объект для областного центра. Инфекционную детскую больницу в Сызрани мы ввели в эксплуатацию прошлом году. Для Самары такое лечебное учреждение также просто необходимо. Как и поручал губернатор Самарской области, этот объект мы введем в конце текущего года, то есть практически на год раньше срока. Строители готовы "штурмовать", выполнять работы досрочно. Мы решаем вопрос импортозамещения, отчасти заменяем иностранное медицинское оборудование на оборудование из дружественных стран и российское. Качество этого оборудование достойное, сегодня мы это уже увидели", — прокомментировал председатель областного правительства.
Новая школа 5-й Просеке (2-й корпус школы № 26) возводится в Самаре в рамках реализации национального проекта "Образование". Строительную площадку председатель областного Правительства посещал не раз, контролируя ход работ и решая возникающие вопросы "в ручном режиме".
Виктор Кудряшов осмотрел спортивный зал, актовый зал, столовую на 425 мест, учебные классы. Все работы в здании завершены. Выполнена отделка школы внутри и снаружи, установлено оборудование, расставлена мебель и инвентарь, работы по благоустройству и озеленению территории близки к завершению.
"Школа № 26 на 850 учеников будет введена уже в ближайшее время, объект практически готов, остались небольшие замечания по благоустройству. Школа очень комфортная, современная, здесь много новинок, которые только приходят в нашу систему образования: прекрасный спортивный зал со скалодромом, уникальное оборудование в кабинетах физики и химии. Созданы все условия для реализации способностей и талантов учеников, комфортной работы педагогов", — подчеркнул премьер регионального правительства.
В одном из блоков здания школы разместится детский сад на 75 мест с ясельной группой на 25 ребят до трех лет.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.