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Государство и Бизнес Экономическая политика

Самозанятые Самарской области повысят эффективность своих проектов с помощью бизнес-наставников

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Областное министерство экономического развития и инвестиций и региональный центр "Мой бизнес" запускают новую программу по поддержке самозанятых. Плательщикам налога на профессиональный доход теперь доступна помощь опытных представителей бизнеса. Программа "Бизнес-наставник" реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Создание благоприятных условий для начинающих предпринимателей, развития проектов инициативных и творческих жителей Самарской области - одно из главных направлений работы управленческой команды региона во главе с губернатором Дмитрием Азаровым.

Программа "Бизнес-наставник" поможет участникам в несколько раз повысить эффективность их бизнес-проектов за счет взаимодействия с наставниками - профессионалами в сфере предпринимательства. За девять недель самозанятым помогут разобраться с проблемами и точками роста своего проекта, увеличить прибыль, научат их работать с клиентами и подрядчиками.

"Для начинающих предпринимателей на старте их бизнес-деятельности актуальна разная поддержка, в том числе знакомство с инструментами работы опытных и успешных коллег. Наставничество позволит избежать многих ошибок и выстроить правильную стратегию развития, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Мы уделяем большое внимание образовательной поддержке самозанятых и предпринимателей, регулярно проводим курсы и семинары, спикерами которых становятся федеральные и региональные бизнес-эксперты. В новой программе мы объединили теорию и практику, что позволит участникам уже в процессе работы видеть первые результаты и увереннее двигаться вперед".

Программа включает в себя три тематических блока, проработка каждого из которых продлится три недели: составление индивидуального плана развития; финансы и продажи; маркетинговая стратегия. Занятия с наставниками будут проходить онлайн или офлайн, формат подбирается индивидуально.

Принять участие смогут самозанятые, зарегистрированные в Самарской области, готовые уделять развитию своего дела достаточно времени, принимать обратную связь, выполнять задания наставника и внедрять нововведения в свой проект.

Наставниками выступят опытные предприниматели, которые успешно ведут свое дело, развивают проекты в разных сферах, получают основной доход от ведения бизнеса и готовы делиться своими знаниями и наработками. Среди них - руководитель портала ЛИЦА Виктория Вирта (Москва), бизнес-психолог Ксения Ульянова (Москва), основатель агентства электронной торговли "GoEcom" Алина Гончаренко (Липецк), основатель бренда Volga Mama, руководитель дизайн-бюро Komzov.ru Андрей Комзов (Сызрань), основатель швейной фабрики "Профи Дресс" Руслана Сукаева (Самара).

Отбор в программу проходит на конкурсной основе, количество мест ограниченно. Узнать подробности и подать заявку на участие можно по ссылке.

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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