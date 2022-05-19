В Самарской области подготовлен законопроект в поддержку пострадавших от политических репрессий

В среду, 18 мая, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел очередное заседание областного правительства, на котором было рассмотрено и утверждено шесть вопросов.
Кабинет министров обсудил вопрос, направленный на улучшение социально-экономического положения реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.
Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева рассказала о предлагаемых изменениях в областной закон об обеспечении отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории Самарской области, путевками на санаторно-курортное лечение.
Согласно предлагаемым изменениям, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, будут иметь право на получение санаторно-курортного лечения без учета дохода.
"С предложением о снятии ограничений, связанных с уровнем дохода, для этих категорий льготников обратился к губернатору Дмитрию Азарову председатель Самарской областной ассоциации общественных организаций пенсионеров и инвалидов, пострадавших от незаконных политических репрессий. Было дано соответствующее поручение. Представленный сегодня законопроект направлен на исполнение этого поручения, что, несомненно, расширит круг получателей данной формы социальной господдержки", - отметил Виктор Кудряшов.
Предложенный законопроект получил одобрение областного правительства и будет направлен на рассмотрение депутатского корпуса губернии.
Кабинет министров рассмотрел и одобрил вопрос, касающийся внесения на рассмотрение Самарской губернской думы законопроекта по внесению изменений в областной закон "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг.". Законопроектом предлагается учесть дополнительные целевые безвозмездные поступления в сумме 1,05 млрд руб., а также неналоговые доходы в сумме 63,2 млн рублей.
В результате вносимых изменений бюджет фонда на 2022 год увеличится по доходам на 1,1 млрд руб., по расходам - на 1,29 млрд рублей.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.