В Самарской области подготовлен законопроект в поддержку пострадавших от политических репрессий

В среду, 18 мая, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел очередное заседание областного правительства, на котором было рассмотрено и утверждено шесть вопросов.

Кабинет министров обсудил вопрос, направленный на улучшение социально-экономического положения реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева рассказала о предлагаемых изменениях в областной закон об обеспечении отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории Самарской области, путевками на санаторно-курортное лечение.

Согласно предлагаемым изменениям, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, будут иметь право на получение санаторно-курортного лечения без учета дохода.

"С предложением о снятии ограничений, связанных с уровнем дохода, для этих категорий льготников обратился к губернатору Дмитрию Азарову председатель Самарской областной ассоциации общественных организаций пенсионеров и инвалидов, пострадавших от незаконных политических репрессий. Было дано соответствующее поручение. Представленный сегодня законопроект направлен на исполнение этого поручения, что, несомненно, расширит круг получателей данной формы социальной господдержки", - отметил Виктор Кудряшов.

Предложенный законопроект получил одобрение областного правительства и будет направлен на рассмотрение депутатского корпуса губернии.

Кабинет министров рассмотрел и одобрил вопрос, касающийся внесения на рассмотрение Самарской губернской думы законопроекта по внесению изменений в областной закон "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг.". Законопроектом предлагается учесть дополнительные целевые безвозмездные поступления в сумме 1,05 млрд руб., а также неналоговые доходы в сумме 63,2 млн рублей.

В результате вносимых изменений бюджет фонда на 2022 год увеличится по доходам на 1,1 млрд руб., по расходам - на 1,29 млрд рублей.