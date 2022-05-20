На АвтоВАЗе назначен новый топ-менеджер

Должность исполнительного вице-президента по инжинирингу ПАО "АвтоВАЗ" занял Евгений Шмелев (ранее эту позицию занимал Сельчук Кура), сообщает пресс-служба предприятия.

Евгений Шмелев в 1985 г. окончил МВТУ им. Баумана и начал свою карьеру на АвтоВАЗе, где прошел путь от инженера до вице-президента по техническому развитию. Затем работал на руководящих должностях в ракетно-космических и авиационных предприятиях, после чего в апреле 2019 г. перешел на работу в НАМИ. С 2021 г. занимал должность проректора по развитию МГТУ "СТАНКИН".

Евгений Шмелев имеет ученую степень кандидата технических наук.