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Банк "Открытие": в апреле клиенты чаще открывали вклады в офисах, чем онлайн

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В апреле сменился тренд открытия новых вкладов: теперь, в отличие от марта, большинство клиентов делают это непосредственно в офисах банка, а не в цифровых каналах. При этом доля вкладчиков в возрасте до 50 лет увеличилась на 3 процентных пункта.

Если в марте 2022 года, когда за месяц в банке было открыто около 400 тысяч вкладов, клиенты чаще делали это онлайн (58%, против 42% в офисе), то по итогам апреля наблюдается противоположная тенденция. 51% вкладчиков предпочли прийти в офис для получения личной консультации, а 49% открыли вклады дистанционно.

При этом, несмотря на мнение, что в офисах предпочитают открывать вклады люди старшего возраста, основной рост открытий офлайн обеспечили клиенты в возрасте до 50 лет. Если в марте в офисе оформляли вклады 15% таких клиентов, то в апреле — уже 18%. В целом доля вкладчиков до 50 лет в банке увеличилась с 33% до 36%.

Женщин среди вкладчиков банка по-прежнему больше, чем мужчин — 57% против 43% (в марте это соотношение составляло 58% к 42%). При этом средний размер вклада женщин в банке составил 541 тысячу рублей против 642 тысяч рублей у мужчин.

По срокам самыми популярными у клиентов остаются депозиты на шесть месяцев: их доля порядка 55% от вновь открытых вкладов.

Традиционно больше всех вкладов — 34% — в апреле открыли жители Центрального федерального округа. В топ-3 также входят Северо-Западный (15,4%) и Сибирский (14,6%) федеральные округа.

Банк "Открытие" предлагает своим клиентам одни из самых привлекательных на рынке ставок по депозитам. По вкладу "Надежный" доходность на срок 3 и 6 месяцев составляет 12,5% и 11,5% годовых соответственно. Ставки по вкладу "Надежный партнер" — для клиентов, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard — установлены на уровне 13% и 12% годовых соответственно. Ставки действуют при получении процентов в конце срока.

Более подробно с условиями вкладов и накопительных счетов "Открытия" можно ознакомиться на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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