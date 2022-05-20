Банк "Открытие": при выборе новой машины ее цвет для россиян малозначим

Самым важным критерием при выборе автомобиля для россиян служит его марка, а вот на цвет потенциальные покупатели обращают меньше всего внимания. Это показал опрос*, проведенный компанией "Росгосстрах" в партнерстве с банком "Открытие". В ходе этого исследования выяснялись готовность опрошенных поменять машину и их требования к новому автомобилю.

Половина респондентов, планирующих менять свой автомобиль, намерены сделать это по причине его большого возраста или пробега. Так ответили, соответственно, 34% и 16% опрошенных. Для каждого пятого основной мотивацией смены машины служит желание приобрести более вместительную. 12% не устраивает марка автомобиля, 9% - его технические характеристики. На дороговизну в эксплуатации пожаловались лишь 5% опрошенных.

При этом, как показало исследование, будущие эксплуатационные расходы служат важными факторами при выборе нового автомобиля. На первом месте по значимости для опрошенных оказалась марка - ее назвали важным критерием 26% респондентов. 19% считают ключевым критерием при подборе новой машины расход топлива. Далее с серьезным отставанием следуют вместительность (9,2%), тип кузова (9%), проходимость (8,6%) тип и мощность двигателя (8% и 7%). На последнем месте среди критериев выбора оказались цвет (3%) и оснащенность электроникой (4%).

Эти данные во многом коррелируют с ответами на вопросы о сумме ежемесячных расходов на содержание автомобиля - большинство респондентов явно не хотели бы их увеличения. 42% опрошенных тратят или готовы тратить на эти цели 3-6 тыс. рублей, еще 32% - 6-10 тыс. рублей. По 13% тратят более 10 тыс. рублей или менее трех тысяч.

"На фоне дефицита запчастей и автомобилей, а также продолжающегося роста цен на них рачительные автовладельцы стали чаще включать в "пакет" затрат на машину и расходы на полис добровольного автострахования, который позволит избежать финансовых потерь в случае серьезной аварии или угона, - отмечает директор направления по управлению портфелем каско ПАО СК "Росгосстрах" Ольга Асташкина. - В последние месяцы мы отмечаем рост спроса как на программы полного КАСКО, так и на продукты с ограниченным покрытием. А ведь при расчете КАСКО страховщики, как и автомобилисты, обращают внимание на марку машины, ее возраст и мощность. От этих параметров, как и от возраста или стажа водителя, во многом зависит цена полиса. В то же время цвет машины, как и цвет волос ее хозяина или хозяйки, вопреки расхожим стереотипам, для нас значения практически не имеет. С нашей точки зрения, цвет сам по себе имеет довольно слабую предсказательную силу, чтобы на его основе просчитывать потенциальную аварийность клиента и, соответственно, тариф для него".

* Репрезентативный опрос по всероссийской выборке 1890 респондентов (при доверительной вероятности 97% погрешность не превышает ±2,51%)