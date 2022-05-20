Резиденты "Жигулевской долины" представили свои проекты ПАО "ОДК-Кузнецов"

Резиденты "Жигулевской долины" презентовали свои проекты руководству ПАО "ОДК-Кузнецов". Встреча была организована управляющей компанией технопарка. Активное сотрудничество инновационной площадки и одного из крупнейших предприятий региона началось с подписания соглашения в рамках Инжинирингового форума в прошлом году.

Губернатор Дмитрий Азаров уделяет особое внимание развитию высокотехнологичных компаний. Для этого в регионе создаются все необходимые условия, активно реализуется нацпроект "Малое и среднее предпринимательство".

ПАО "ОДК-Кузнецов" - ведущее предприятие в России по разработке, производству, техническому сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей, газотурбинных установок для наземного использования в газовой отрасли и энергетике.

"Мы регулярно организуем презентации инновационных проектов и высокотехнологических решений гостям региона, иностранным делегациям, представителям федеральных институтов развития, госкорпораций и бизнеса. Мы на постоянной основе рассказываем об инновационных проектах в региональных и федеральных СМИ, чтобы широко заявить о молодых разработчиках и помочь им успешно выйти на рынок. Совместно с РЖД мы проводим конкурсы грантов, победители которых получают возможность внедрить свою разработку в инфраструктуру компании", - рассказал о работе с инновационными стартапами министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Во встрече приняли участие представители компаний-резидентов "Жигулевской долины": ООО "Рена Солюшинс" - предприятие по разработке автоматизированных и роботизированных готовых решений для сварочных процессов с применением контактной, дуговой в среде защитных газов и сварочных технологий; ООО "Инструм-Рэнд" с проектом по разработке и внедрению систем автоматизации и учета инструмента и оборудования на предприятии. Они подготовили ряд предложений, готовых к реализации на поле холдинга.

"Сотрудничество с ПАО "ОДК-Кузнецов" имеет для нас ключевое значение. Мы как оператор инновационной деятельности региона служим своеобразным мостиком, связывающим инвесторов и инноваторов. Для нас важно, чтобы "выращенные" в периметре технопарка инновационные проекты нашли свое применение на стратегически важных предприятиях России", - прокомментировал руководитель ГАУ "ЦИК СО", технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.

"Мы благодарны технопарку "Жигулевская долина" за организацию этой встречи. Мы пообщались с техническими специалистами предприятия, представили свой проект и будем очень рады, если ознакомительная встреча перерастет в плодотворное сотрудничество", - отметил генеральный директор ООО "Рена Солюшинс" Роман Рожков.

"Встреча с ПАО "Кузнецов" прошла очень продуктивно. Для нас это отличный шанс реализовать свои проекты и наладить долгосрочное сотрудничество с новыми для нас предприятиями. По итогам питча был озвучен ряд предложений со стороны руководства предприятия и намечены дальнейшие пути взаимодействия с инноваторами из "Жигулевской долины", - рассказал менеджер по развитию бизнеса ООО "Инструм-Рэнд" Александр Ганин.