Малый и средний бизнес адаптируется к новым условиям ведения деятельности

Согласно Индексу RSBI, который в апреле 2022 года составил 48,7 пункта с небольшим ростом по сравнению с прошлым месяцем, малый и средний бизнес продемонстрировал готовность адаптироваться к сложным экономическим условиям и санкционному давлению.

Компонента продаж немного выросла за счет улучшения ожиданий предпринимателей, все еще находясь в зоне спада. В компонентах кадров и инвестиций снижение фактических показателей также было компенсировано ростом ожиданий, а компонента кредитов сохранила свои высокие позиции.

"Апрельская динамика Индекса свидетельствует о снижении нервозности и неуверенности малого и среднего бизнеса, который, несмотря на сложности, ожидает роста продаж в ближайшем будущем и планирует инвестировать в свою деятельность. Отдельно стоит отметить, что настроения микробизнеса корректируются в сторону улучшения намного быстрее остальных, что нетипично в условиях кризиса, и позволяет говорить о постепенном восстановлении деловой активности в целом и росте ее основных показателей", — отметил Кирилл Тихонов, вице-президент — заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

"Вполне объяснимое объективными причинами резкое падение индекса в марте закончилось, компоненты стабилизировались и немного подросли. Бизнес, наученный двумя годами ограничений, теперь быстрее адаптируется к изменениям, поэтому стоит ожидать, скорее, постепенного и плавного роста показателей индекса, чем снижения. Кроме того, работают программы поддержки, оперативно принятые в диалоге с бизнес-сообществом. Конечно, перенастройка отлаженных процессов и логистических цепочек займет какое-то время, но в конечном итоге решения будут найдены, поскольку они в интересах всех участников рынка, в том числе и зарубежных партнеров. Для малого бизнеса появляются новые ниши, поэтому несмотря на сложную ситуацию в данный момент, пространство для роста есть", — сказал Александр Калинин, президент "Опоры России".

Основные тренды

Компонента продаж немного выросла на фоне снижения негативных ожиданий на ближайшие три месяца, но осталась существенно ниже 50 п.

Доля предпринимателей, которые заявили о фактическом росте выручки, в апреле составила 12% и практически не изменилась по сравнению с прошлым месяцем, также не изменилось и количество тех, кто сказал о снижении продаж — 49%.

Число МСБ, ожидающих сокращения выручки, снизилось на 10% до 37% от всех опрошенных, а рост прогнозируют 22% респондентов, что больше на 2% по сравнению с прошлым месяцем.

Компонента кадры сохранила позиции в зоне роста, за счет снижения фактических показателей компенсировал рост ожиданий.

В апреле расширяли штат 7%, что равнозначно показателям марта, сокращали персонал 11% опрошенных МСБ, что также сопоставимо с данными прошлого месяца.

В ближайшие три месяца увеличивать количество сотрудников будут 17% респондентов, что на 2% больше, чем месяцем ранее, а сокращать 9%, так же, как и в прошлом месяце.

Компонента инвестиции практически не изменилась: снижение фактических показателей компенсировал рост ожиданий.

Наращивали инвестиции в апреле 16% опрошенных МСБ, что на 3% меньше, чем в прошлом месяце, а сокращали их 10%, что равнозначно показателям марта.

В ближайшие три месяца увеличивать инвестиции будет 22% предпринимателей против 19% в прошлом месяце, а сокращать — 7% респондентов, что на 2% меньше, чем в предыдущем месяце.

Компонента кредиты практически не изменилась: удовлетворенный спрос на кредиты составил 21% от всех опрошенных, а неудовлетворенный спрос– 12%.

Доля МСБ, получивших отказ в отчетном периоде, незначительно снизилась по сравнению с мартом и достигла 10%, а тех, кто смог получить кредит, снизилась до 8%.

Индекс RSBI по размерам бизнеса. Индексы малого и среднего бизнесов практически не изменились, однако показатель микробизнеса вырос на 2,5 пункта. Несмотря на то что индекс микробизнеса остался в зоне спада, можно отметить снижение негативных настроений по будущим продажам.

Индекс RSBI по видам деятельности. В производстве индекс показал снижение из-за сокращения компонент кадры и инвестиции. Вероятно, простои в производстве из-за сбоев поставок комплектующих сказались на кадровой политике: выросло число МСБ, сокращавших штат за последние три месяца. Рост в торговле и сфере услуг, напротив, связан с улучшенными ожиданиями по продажам, а в сфере услуг — также и с благоприятной ситуацией в части кредитования.