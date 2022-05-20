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Амбассадорами банка "Открытие" станут Константин Хабенский и Марина Кравец

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" объявляет о новой концепции продвижения бренда и продуктов. 23 мая стартует первая федеральная рекламная кампания с амбассадорами банка — Константином Хабенским и Мариной Кравец. Она посвящена специальному предложению "Открытия", по которому клиенты банка, оформившие карту Opencard, получат кэшбэк 5% на все покупки.

Банк "Открытие" формирует образ прогрессивного банка с позитивным взглядом в будущее. При этом акцент в построении имиджа динамичного банка сделан на новых выгодных предложениях для клиентов, высоком качестве клиентского сервиса и скорости обслуживания.

Повысить оригинальность и яркость коммуникации банка в условиях жесткой конкуренции, кратного роста медиа-инвестиций и унификации продуктовых идей в банковском секторе призваны новые амбассадоры бренда — ведущий актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, продюсер, общественный деятель, народный артист Российской Федерации, художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова — Константин Хабенский и телеведущая, радиоведущая, обладательница премии ТЭФИ, единственная девушка-резидент шоу Comedy Club на ТНТ — Марина Кравец.

В новой рекламной кампании банка "Открытие" Константин Хабенский выступает в роли мэтра, опытного актёра, наставника. Марина Кравец играет уже известную актрису, которая хочет попробовать себя на новом поприще, ученицу Мастера. В сюжетах Константин сфокусирован на том, чтобы передать Марине всё, что он знает об актерском мастерстве и высоком искусстве. Марина открыта и рада учиться у наставника, но никогда не упускает момент противопоставить урокам мастерства свой практический опыт и понимание реальной жизни.

По словам руководителя блока маркетинга и коммуникаций банка "Открытие" Евгения Сидорова, задача новых амбассадоров — дифференцировать коммуникацию и масштабировать ее эффект, привлекая внимание зрителей к рекламе и поддерживая устойчивый интерес к продуктам банка.

Евгений Сидоров подчеркнул, что при рассмотрении кандидатов на роль новых селебрити банка Константин Хабенский стал абсолютным лидером тестирования: "Константин Хабенский — символ надежности, доверия и уверенности. Он известный, многогранный, "не такой, как все". Марина Кравец — активная, позитивная, открытая новому. Она добавит нам жизненной энергии, связи с молодой аудитории, юмора".

Рекламная кампания банка "Открытие" в новой концепции стартует в понедельник, 23 мая, на федеральных телеканалах и в диджитал-каналах.

Трейлер (имиджевый ролик)

Рекламный ролик (20 секунд)

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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