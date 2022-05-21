В Тольятти водитель ВАЗа насмерть сбил мужчину

В пятницу, 20 мая, в Тольятти под колесами Ваз-21099 погиб неустановленный мужчина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, ДТП произошло в 23:10 в районе дома № 56 по ул. Ленина. Пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном месте.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Его личность пока не установлена. На вид погибшему 60 лет.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...