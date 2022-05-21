В Тольятти водитель ВАЗа насмерть сбил мужчину

В пятницу, 20 мая, в Тольятти под колесами Ваз-21099 погиб неустановленный мужчина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, ДТП произошло в 23:10 в районе дома № 56 по ул. Ленина. Пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Его личность пока не установлена. На вид погибшему 60 лет.