Дом стояния Зои будет передан самарской Епархии под музей

Дом №84 на ул. Чкалова в Самаре, известный как Дом стояния Зои, будет передан самарской Епархии, сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Ранее компания "Время Плюс" планировала снести легендарный дом. На этом месте должны были появиться новые многоэтажные жилые дома. После того, когда самарские градозащитники обратились к Александру Хинштейну, уникальный объект удалось отстоять. Дом стал знаменитым благодаря множеству рассказов, фильмов, публицистических и художественных произведений о девушке Зое Карнауховой, которая в 1956 г., якобы "застыла" в нем, танцуя с иконой Николая Чудотворца в руках.

В пятницу, 20 мая, была достигнута договоренность о том, что руководитель компании Александр Кузнецов официально передаст Епархии участок под домом Стояния Зои и еще двумя соседними домами вместе с самими строениями для создания музейного комплекса за счет благотворителей. Согласно задумке архитекторов, там будет воссоздана история Зои Карнауховой.

Параллельно — с созданием музея будет разработан механизм обустройства территории рядом с ним. Предполагается, что эти расходы возьмут на себя городские власти.