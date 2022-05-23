Движение по новой эстакаде на ул. Ново-Садовой откроют в конце года

В пятницу, 20 мая, члены Общественной палаты Самарской области посетили строительную площадку двухуровневой автомобильной развязки на одном из самых проблемных с точки зрения организации движения перекрестков Самары - пересечении ул. Ново-Садовая и ул. Советской Армии.

Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой, Советской Армии и XXII-го Партсъезда стартовало в феврале 2021 года. Участок Ново-Садовой, который будет поднят вверх, начинается от ДК "Современник" и продлится за улицу XXI-го Партсъезда до ТЦ "Апельсин". Длина транспортной эстакады вместе с подходами составит 575 метров.

"Общая готовность объекта сейчас составляет примерно 60%. Переустроено большое количество инженерных сетей, водопроводов, сетей энергоснабжения, перестраивается ливневая канализация. Были большие проблемы с переустройством водоводов, потому что здесь пролегают сети больших диаметров, в том числе обеспечивающие ТЭЦ, которая, в свою очередь, осуществляет теплоснабжение района. Много проблем было с выявлением фактического проложения существующих коммуникаций. Местные жители, к сожалению, тоже почувствовали это на себе, когда в ходе строительства эстакады случилось несколько аварийных ситуаций; но они достаточно оперативно устранялись", - отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Дешевых, подчеркнув, что в целом прилагаются все усилия, чтобы минимизировать людям неудобства, неизбежные при строительстве такого крупного объекта в центре города.

Много жалоб от жителей поступает на работы в ночное время. Но к настоящему моменту основные "шумные" работы (а связаны они были, в первую очередь, с устройством свай основания эстакады) на объекте завершены, заверил Андрей Дешевых. Тем не менее работы ведутся круглосуточно, поскольку темп взят очень высокий.

"Строительство идет с опережением графика: согласно контракту, работы должны быть завершены в октябре 2023 г., но планируется, что рабочее движение по эстакаде будет открыто уже в конце этого года. Параллельно будут вестись работы по благоустройству, обустройству тротуаров. Наверное, все делается не так быстро, как хотелось бы людям, и мы приносим извинения за доставленные неудобства. Но вместе с подрядной организацией министерство старается эти вопросы решать", - прокомментировал Андрей Дешевых.

Председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местном самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских отметил особую важность того, что много работ было сделано по переносу, реконструкции, замене инженерных сетей: "Использованы новые технологии, коммуникации проложены в коробах, что позволит в дальнейшем в случае возможных аварий на сетях не вскрывать дорожное покрытие. Здесь множество серьезных сетей, которые работают в интересах буквального всего города, кроме того, выявлялись бесхозные сети. Все они приведены в порядок, и думаю, что в ближайшие годы за этот участок можно не беспокоиться".

"Благодаря нацпроекту решается одна из самых застарелых транспортных проблемы Самары. Радуют опережающие сроки строительства. И хотя мы понимаем, что жителям близлежащих домов стройка доставляет определенный дискомфорт, но по-другому не бывает. Чтобы было комфортно, нужно немножко потерпеть", - обратился к жителям руководитель рабочей группы при Общественной палате Самарской области по осуществлению общественного контроля за ходом реализации национальных проектов на территории региона Дмитрий Колесников, также подчеркнув: все работы ведутся с использованием российских, в том числе самарских материалов, что крайне важно при реализации национальных проектов.

"В настоящее время ведутся работы по монтажу балок пролетного строения (из 288 балок, предусмотренных проектом, смонтировано 187) по устройству дорожной одежды подхода к путепроводу и прилегающих съездов. Продолжаются работы по устройству освещения, в ближайшее время начнутся работы по устройству сети связи, по благоустройству - рассказал заместитель руководителя компании-подрядчика Алексей Зотов. - К октябрю этого года планируем завершить работы по устройству мостового полотна, проезжей части путепровода". Движение, по словам представителя генподрядчика, скорее всего, будет открываться поэтапно, при этом будут задействованы и дублеры, и основной ход эстакады. Алексей Зотов, со своей стороны, также принес извинения жителям окрестных домов, но подчеркнул, что есть непрерывные технологические процессы, которые нельзя ни остановить, ни исключить, например, бетонирование.

"Общественная палата как диалоговая площадка активно участвует при реализации многих масштабных строительных проектов на территории региона, и данный объект - не исключение. Конечно, от жителей близлежащих домов поступает много жалоб. Возведение большого инфраструктурного дорожного объекта в границах города-миллионника всегда связано с определенными неудобствами для горожан. Но вместе с подрядчиками мы ищем и зачастую находим варианты решения возникающих вопросов. Мы видим, что в настоящее время, по мере выполнения основных работ по строительству путепровода, дорожники восстанавливают и обустраивают прилегающую территорию будущей развязки (въезды во дворы, тротуары, газоны), хотя часть этих объектов является зоной ответственности муниципалитета и не относится к контрактным условиям. На наш взгляд, это о многом говорит. Со своей стороны, продолжим осуществлять общественный контроль", - подвел итоги выездного мероприятия заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член ОП РФ Павел Покровский.