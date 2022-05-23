В Самаре возбудили уголовное дело о мошенничестве с вывозом мусора

В УМВД России по Самаре возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве. Предполагается, что украдены бюджетные деньги, направленные на вывоз мусора.

По версии следствия, в 2017 г. гендиректор ООО "Строительно-транспортная компания Мегаполис" Вячеслав Костарев должен был выполнить работы в рамках муниципального контракта №2АМ - вывезти и утилизировать мусор. Но Костарев представил МБП "САХТОБ" документы на невыполненные работы - фиктивные талоны от имени полигона ООО "Чистый город" на утилизацию 2200 тонн отходов 5 класса. За это он получил 250 тыс. рублей.

Вскрылось предполагаемое мошенничество при документально-бухгалтерской ревизии. В результате глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко написала заявление в полицию. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

ООО "Строительно-транспортная компания Мегаполис", судя по данным открытых источников, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Компания также заявила среди прочих видов своей деятельности добычу нефти и нефтяного газа.