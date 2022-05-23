Банк "Открытие": наиболее популярные модели новых авто с начала года подорожали на 29-66%

Эксперты "Открытие Авто" проанализировали, как менялись средние цены на наиболее востребованные новые автомобили в апреле и за четыре месяца с начала года. За январь–апрель более чем на 30% подорожали большинство популярных моделей из топ-20, а две прибавили более чем 50% (на основе данных Russian Automotive Market Research). Быстрее всех при этом росли в цене китайские автомобили, а лидером по росту цен оказался Chery Tiggo 8 Pro, подорожавший на 66% с начала года. В апреле 2022 динамика роста цен на популярные модели авто замедлилась и составила от 1,5% до 14,4%. Четыре марки при этом и вовсе не стали переписывать прайс-листы.

Из нескольких десятков наиболее востребованных моделей наибольший рост цен за январь–апрель текущего года продемонстрировали четыре китайские модели. Рекордсмен ценовых аппетитов — Chery Tiggo 8 Pro, который прибавил с 2,2 до 3,6 миллионов рублей, то есть более чем в полтора раза. Его соотечественник Haval Jolion подорожал почти на миллион рублей — с 1,67 до 2,62 миллиона рублей.

Такое опрометчивое поведение дистрибьюторов, умноженное на проблемы с поставками, не замедлило сказаться на продажах. Tiggo 8 Pro в первый полный месяц продаж в апреле 2021 года нашел 367 покупателей, тогда как в апреле 2022-го его продажи сократились в 3,7 раза. Jolion начал появляться у дилеров в апреле прошлого года. Если в январе–феврале текущего года продавалось по 1,4-1,6 тысячи таких машин, то в марте было продано лишь 662 автомобиля, а в апреле — всего 350.

Седан Volkswagen Polo, запасов которого осталось лишь несколько сотен машин на всю страну, еще предлагают за 1,82 миллиона рублей (+43,5%). Последние машины наверняка будут стоить дороже. Собратья Polo по классу — Hyundai Solaris (+42%) и Kia Rio (+36%) — свой жизненный цикл на рынке России не прекращают, так что аппетиты продавцов здесь скромнее. Два Renault — Logan (+38%) и Sandero (39%), а также две попавшие в топ-20 Lada — Largus (+39%) и XRay (+30%) — стали стоить примерно одинаково — 1,3-1,4 миллиона рублей. Кроссоверы Renault Duster, Mazda СX-5, Hyundai Creta, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai, Kia Seltos и Hyundai Tucson прибавили в среднем от 30 до 40%. И наконец, два седана Kia — K5 и Cerato — подорожали на 32-35%.

В свою очередь, если сравнить средние цены на те же модели в апреле и марте, то можно отметить, что во второй месяц весны уже не было столь сильного скачка цен, который наблюдался в конце февраля — начале марта текущего года. Большая часть марок умерила свои аппетиты. Кроме того, часть дистрибьюторов в апреле и вовсе не стали переписывать ценники. Это четыре марки: Renault, Kia, Nissan и Lada.

"Французы" и "японцы", объявив о закрытии своих заводов в России и пока не имея возможности поставлять на российский рынок свои автомобили из-за санкций, похоже, понимают, что не стоит повышать цены на товар, которого, по сути, нет в наличии. А Kia и Lada особенно активно переписывали ценники в первые три месяца и сейчас просто взяли паузу. Причем у последней марки даже нашлась одна модель (Largus) которая немного подешевела, но это изменение в пределах погрешности (-1,5 тысячи рублей). Однако при этом двузначными темпами продолжили расти ценники на Haval F7 (+14,4%), Hyundai Solaris (+11,7%) и Creta (+10,3%). Возможно, здесь дистрибьюторы еще видят потенциал для увеличения своей прибыли.

В целом среди топ-20 моделей не нашлось ни одной, средняя цена которой была бы в апреле ниже 1,3 миллиона рублей. Хотя еще в январе можно было найти пять таких моделей, две из которых — Largus и Logan — были даже дешевле миллиона рублей.

Падение покупательной способности не позволяет сегодня продавать большинство автомобилей по тем ценам, которые обозначены в прайс-листах шоу-румов. Но это вовсе не означает, что продавцы со временем станут продавать машины дешевле. Целый ряд иностранных моделей автомобилей, которые этой зимой еще входили в первые 40-50 наиболее востребованных, весной превратились в дорогие дефицитные "игрушки". Их поставки так и не были возобновлены. Речь в первую очередь о моделях Renault, Volkswagen, Nissan, Toyota, немецких и японских премиальных машинах.

В свою очередь, "корейцы" и Lada, хотя и тоже серьезно росли по РРЦ с начала года, но "потолок" цены в 1,5-2 миллиона рублей для массовых седанов пробит не был. Кроме того, АвтоВАЗ, заявив о планах выпускать автомобили без подушек безопасности, ABS и ESP, будет вынужден снижать цены на такие машины. И не на 10-15 тысяч рублей относительно "не раздетых" версий, а больше. Иначе такие небезопасные автомобили едва ли заинтересуют покупателей.

В целом при нынешней стабилизации официального курса рубля в мае не стоит ожидать дальнейшего переписывания прайсов в сторону увеличения. Рынок переживает исторический минимум объемов. Но не будет и сколько-нибудь значимого снижения рекомендуемых розничных цен. Продолжавшие работу все весенние месяцы дистрибьюторы несут финансовые потери. Бизнес в нашей стране у многих иностранных производителей, по сути, продолжает дотироваться за счет ритейлов других стран. Другое дело, что и на складах западных импортеров мало что осталось. А имеющиеся машины были выкуплены дилерами, бизнес которых по новым автомобилям доживает последние месяцы.

И наконец, китайские автоконцерны, автомобили которых еще вчера были очень востребованы, но сегодня вдруг стали недоступны для большинства российских клиентов, так как были закуплены по курсу доллара, вдвое выше текущего, будут вынуждены везти к нам более простые и дешевые модели. Еще один вариант для них — делать так, чтобы конечная цена машины для покупателя была более выгодной за счет поддержек по trade-in, кредитам и страховке.

"Открытие Авто" — блок автобизнеса в банке "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к банку "Открытие" 1 мая 2022 года.