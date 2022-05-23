Банк "Открытие" признан лучшим в России по удобству оформления онлайн-вкладов новыми клиентами

Банк "Открытие" стал победителем рейтинга удобства оформления вкладов новыми клиентами в дистанционных каналах банковского обслуживания. Рейтинг составлен по результатам совместного исследования компании Mplace и медиапроекта "Банковское обозрение", проведенного с 4 по 6 мая 2022 года.

Авторы исследования "Открытие вклада новым клиентом — скорость и дружелюбие online: лучшие практики банков" проанализировали онлайн-анкеты 26 российских банков, в том числе топ-15 по портфелю вкладов (кроме Сбера) и определили лучшие по шести основным критериям: время (поиск, клики, страницы, поля, индикация); автоматизация заполнения (внешние базы, маски, дополнительные документы); валидация телефона, почты и сбор согласий; "дружелюбие" (тональность обращения и отсутствие отягощающих заполнение полей, вопросов и процессов); поддержка заявителя при подаче заявки (чат, телефон, обращение); рассмотрение заявки банком, дополнительные предложения, коммуникация с потребителем.

По результатам исследования банк "Открытие" занял абсолютное первое место.

Это четвертое совместное исследование эффективности привлечения банками новых клиентов через онлайн-каналы Mplace и медиапроекта "Банковское обозрение". Ранее исследовались онлайн-заявки банков на кредитные карты, потребительские кредиты и на карты "МИР".