Клиенты ВТБ направили 1 млрд рублей на покупку путевок в детские лагеря

ВТБ бесплатно застраховал почти 30 тыс. детей на время летнего отдыха в оздоровительных лагерях. Их родители потратили на покупку путевок по программе Ростуризма свыше 1 млрд рублей и получили почти полмилларда кешбэка от государства, а также поддержку от банка.

В канун сезона детских каникул клиенты ВТБ приобрели почти 30 тыс. путевок в детские оздоровительные лагеря по программе Ростуризма на сумму более 1 млрд рублей. Стоимость одной путевки в среднем составила 34 тыс. рублей. В рамках программы государство уже вернуло клиентам на карту "Мир" почти половину этой суммы в виде кешбэка — 435 млрд рублей.

Со своей стороны ВТБ дополнительно поддержал семьи с детьми. Для его клиентов, оплативших путевку по госпрограмме картой "Мир", банк оформит бесплатную страховку от несчастных случаев на все время отдыха ребенка в летнем лагере. Банк уже застраховал таким образом около 30 тыс. детей.

"Мы видим существенный рост интереса россиян к программе поддержке внутреннего туризма. За полтора месяца наши клиенты приобрели на 20% больше путевок, чем за все время ее действия в прошлом году. А количество клиентов, которые воспользовались кешбэком от государства, за шесть недель в 1,5 раза превысило результаты четырех месяцев 2021 года. В этом году мы решили дополнительно поддержать семьи с детьми и не только начисляем 2 тыс. рублей тем, кто начал получать детские выплаты на карту "Мир" ВТБ, но и бесплатно застрахуем детей на все время отдыха в летнем лагере, если путевка в рамках госпрограммы оплачена через наш банк", — комментирует Святослав Агеев, начальник управления "Государственные услуги" ВТБ.

Ростуризм запустил программу по развитию детского лечебно-оздоровительного отдыха 31 марта. Она распространяется на отдых детей более чем в 400 летних лагерях по всей России и действует все лето. Путевка должна быть полностью оплачена онлайн. Родители смогут вернуть не более 20 тыс. рублей с каждой купленной путевки, а для получения кешбэка необходимо заранее зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы "Мир".

Страховка от ВТБ предусматривает выплату родителям компенсации в зависимости от характера травмы ребенка, а также при необходимости оплату медикаментов и стоимость реабилитации. Максимальный размер страхового покрытия по травме составляет 500 тыс. рублей. Заявить о страховом случае можно онлайн, без визита в офис банка. Услуги страхования предоставляются ООО СК "Пульс".