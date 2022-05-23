В АО "Транснефть - Приволга" завершился конкурс профессионального мастерства среди работников предприятия "Лучший по профессии". В нем принимали участие около 60 представителей рабочих профессий из всех подразделений предприятия — от Оренбургской до Ростовской областей.
Соревнования проходили в течение двух дней на четырех производственных площадках компании: Центральной базе производственного обслуживания, станции смешения нефти площадки "Самара" Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) и в Новокуйбышевском учебном комбинате. Конкурс среди водителей, машинистов экскаватора и охранников организовали на специально оборудованных полигонах.
Компетентное жюри оценивало опыт и мастерство представителей 13 рабочих профессий — электрогазосварщиков, операторов нефтепродуктоперекачивающих станций, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, операторов товарных, трубопроводчиков линейных, лаборантов, слесарей по ремонту технологического оборудования, слесарей КИПиА, охранников, водителей и машинистов экскаватора.
В частности, конкурсанты демонстрировали умение выполнять операции быстро и в точной последовательности, знание нормативной документации, технологических процессов, владение профессиональной терминологией. Имена победителей и призеров по каждой номинации были объявлены на торжественном закрытии мероприятия, которое состоялось в аппарате управления.
"Конкурс профессионального мастерства — один из важных элементов кадровой политики АО "Транснефть - Приволга". Он призван не только повысить престиж рабочих профессий, но и стимулировать участников к самосовершенствованию и продвижению по карьерной лестнице", — отметил генеральный директор предприятия Дмитрий Бузлаев.
Победители будут представлять АО "Транснефть - Приволга" на всероссийском конкурсе ПАО "Транснефть", который пройдет в г. Тюмени в июле 2022 года.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее