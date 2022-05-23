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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги конкурса "Лучший по профессии"

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В АО "Транснефть - Приволга" завершился конкурс профессионального мастерства среди работников предприятия "Лучший по профессии". В нем принимали участие около 60 представителей рабочих профессий из всех подразделений предприятия — от Оренбургской до Ростовской областей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Соревнования проходили в течение двух дней на четырех производственных площадках компании: Центральной базе производственного обслуживания, станции смешения нефти площадки "Самара" Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) и в Новокуйбышевском учебном комбинате. Конкурс среди водителей, машинистов экскаватора и охранников организовали на специально оборудованных полигонах.

Компетентное жюри оценивало опыт и мастерство представителей 13 рабочих профессий — электрогазосварщиков, операторов нефтепродуктоперекачивающих станций, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, операторов товарных, трубопроводчиков линейных, лаборантов, слесарей по ремонту технологического оборудования, слесарей КИПиА, охранников, водителей и машинистов экскаватора.

В частности, конкурсанты демонстрировали умение выполнять операции быстро и в точной последовательности, знание нормативной документации, технологических процессов, владение профессиональной терминологией. Имена победителей и призеров по каждой номинации были объявлены на торжественном закрытии мероприятия, которое состоялось в аппарате управления.

"Конкурс профессионального мастерства — один из важных элементов кадровой политики АО "Транснефть - Приволга". Он призван не только повысить престиж рабочих профессий, но и стимулировать участников к самосовершенствованию и продвижению по карьерной лестнице", — отметил генеральный директор предприятия Дмитрий Бузлаев.

Победители будут представлять АО "Транснефть - Приволга" на всероссийском конкурсе ПАО "Транснефть", который пройдет в г. Тюмени в июле 2022 года.

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