ВТБ запускает бизнес-карты "Мир" для предпринимателей

ВТБ начал выпуск бизнес-карт "Мир" для малого и среднего бизнеса. Их можно оформить в цифровом формате и на пластике дистанционно в интернет- и мобильном банке, а также в отделениях ВТБ. Карта работает в России и шести зарубежных странах.
Выпустить бизнес-карты "Мир" могут как действующие, так и новые клиенты ВТБ. При подключении одного из пакетов услуг для бизнеса карта выпускается бесплатно. В ближайшее время банк предоставит клиентам возможность перевыпустить на базе системы "Мир" ранее оформленные карты международных платежных систем.
Цифровая бизнес-карта ВТБ оформляется за несколько секунд. Пользователи операционной системы Android могут добавить ее в электронный кошелек и использовать для онлайн-платежей и бесконтактной оплаты с помощью приложения МirPay. При необходимости к цифровой карте можно заказать карту на пластиковом носителе с теми же реквизитами.
"ВТБ остается надежным партнером для бизнеса и обновляет линейку продуктов, чтобы соответствовать изменениям на рынке и новым потребностям клиентов. Бизнес-карты пользуются высоким спросом у предпринимателей − по итогам прошлого года ВТБ удвоил их выпуск, сегодня карты оформляет каждый четвертый клиент среднего и малого бизнеса. И сегодня мы запустили один из самых ожидаемых продуктов — бизнес-карты на базе российской платежной системы. Функциональность карты позволяет снимать и вносить наличные денежные средства, а также оплачивать покупки, в том числе в торговых сетях и интернете", − комментирует Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.
Владельцам бизнес-карт "Мир" ВТБ доступна программа "Рибейт" — кешбэк до 2,5% на все покупки. Вознаграждение начисляется за оплату товаров и услуг в торговых точках и онлайн. Подключить программу "Рибейт" можно в интернет-банке ВТБ Бизнес в разделе "Бизнес-карты". Предложение действует для цифровых и пластиковых карт.
С помощью бизнес-карт ВТБ юридические лица и индивидуальные предприниматели могут оплачивать расходы без выдачи наличных под отчет и оформления платежных поручений, а также в любой момент контролировать движение средств. Это удобный инструмент для представительских расходов, закупок для офиса, расчетов с партнерами, выплат командировочных и др. К одному расчетному счету доступен выпуск неограниченного количества бизнес-карт как для руководителя, так и для сотрудников. Для каждой карты можно установить свой расходный лимит, в том числе по типам операций: на снятие наличных, оплату покупок в торговых сетях и онлайн.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?