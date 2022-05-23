Максим Соколов утвержден в должности президента АвтоВАЗа

Совет директоров АО "АвтоВАЗ" принял единогласное решение об утверждении Максима Соколова в должности президента предприятия, сообщает пресс-служба автогиганта. Решение вступило в силу 23 мая.
Министр Промышленности и торговли РФ Денис Мантуров:
"В ближайшее время АвтоВАЗу предстоит большая и сложная работа. Новые продукты будут разрабатываться на российских платформах, с использованием российских инжиниринговых компетенций и с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов — это принципиальное решение. Его реализация потребует полной отдачи со стороны менеджмента и коллектива компании. Уверен в том, что управленческий опыт и деловые качества Максима Соколова помогут ему решить поставленные задачи. При этом он может полностью рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны Минпромторга России и ведущего российского научно-исследовательского института автомобилестроения ФГУП "НАМИ", который теперь является акционером АвтоВАЗа", - заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Генеральный директор Госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов отметил, что автомобили марки Lada являются безусловными лидерами на российском рынке. Сегодня перед компанией стоят сложные задачи, связанные с импортозамещением и освоением перспективного ряда в новых условиях.
"Сегодня я рад присоединиться к многотысячному коллективу АвтоВАЗа и поблагодарить за доверие руководство страны и акционеров, — заявил Максим Соколов. — В непростых условиях влияния внешних факторов и санкционного давления первостепенной задачей считаю сохранение трудового коллектива предприятия, обеспечение его работой и выполнение социальных обязательств перед работниками. Мы будем последовательно развивать инженерные компетенции и проводить импортозамещение. Важнейшей целью для нас является и скорейшее развитие базы поставщиков, в первую очередь — отечественных, значительное число которых расположено в Самарской области и Приволжском Федеральном округе".
Максим Юрьевич Соколов родился 29 сентября 1968 г. в Ленинграде. В 1991 г. окончил с красным дипломом экономический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ), параллельно в 1989–1991 гг. обучался на юридическом факультете ЛГУ. В 1991–1993 гг. преподавал историю экономических учений и макроэкономику на экономическом факультете СПбГУ.
В 2008 г. защитил кандидатскую диссертацию, а с 2011 г. является преподавателем, заведующим кафедрой Государственного и муниципального управления Высшей школы менеджмента СПбГУ. В период с 1994 по 2004 гг. являлся генеральным директором ЗАО "Росси", затем — генеральным директором ООО "Корпорация С". В 2004 г. перешёл на работу в администрацию Санкт-Петербурга, где возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам правительства города. В этой должности привлек в регион большой пул инвесторов-автопроизводителей: Toyota, Nissan, Hyundai, GM, а также китайских инвесторов. В конце 2009 г. назначен директором департамента промышленности и инфраструктуры правительства Российской Федерации. В мае 2012 г. назначен министром транспорта Российской Федерации, где проработал до 2018 года. В 2018–2019 гг. занимал высшие должности в ПАО "Группа ЛСР". В конце 2019 г. занял должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, где курировал Комитеты по развитию транспортной инфраструктуры, туризма, транспорту, инвестициям и Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга.