Максим Соколов утвержден в должности президента АвтоВАЗа

Совет директоров АО "АвтоВАЗ" принял единогласное решение об утверждении Максима Соколова в должности президента предприятия, сообщает пресс-служба автогиганта. Решение вступило в силу 23 мая.

Министр Промышленности и торговли РФ Денис Мантуров:

"В ближайшее время АвтоВАЗу предстоит большая и сложная работа. Новые продукты будут разрабатываться на российских платформах, с использованием российских инжиниринговых компетенций и с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов — это принципиальное решение. Его реализация потребует полной отдачи со стороны менеджмента и коллектива компании. Уверен в том, что управленческий опыт и деловые качества Максима Соколова помогут ему решить поставленные задачи. При этом он может полностью рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны Минпромторга России и ведущего российского научно-исследовательского института автомобилестроения ФГУП "НАМИ", который теперь является акционером АвтоВАЗа", - заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Генеральный директор Госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов отметил, что автомобили марки Lada являются безусловными лидерами на российском рынке. Сегодня перед компанией стоят сложные задачи, связанные с импортозамещением и освоением перспективного ряда в новых условиях.

"Сегодня я рад присоединиться к многотысячному коллективу АвтоВАЗа и поблагодарить за доверие руководство страны и акционеров, — заявил Максим Соколов. — В непростых условиях влияния внешних факторов и санкционного давления первостепенной задачей считаю сохранение трудового коллектива предприятия, обеспечение его работой и выполнение социальных обязательств перед работниками. Мы будем последовательно развивать инженерные компетенции и проводить импортозамещение. Важнейшей целью для нас является и скорейшее развитие базы поставщиков, в первую очередь — отечественных, значительное число которых расположено в Самарской области и Приволжском Федеральном округе".