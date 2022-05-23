16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре прошла церемония закрытия фестиваля "Российская студенческая весна" Сергей Кириенко: "Сегодня самарский регион развивается очень уверенно и очень успешно" Конкурсные площадки Студвесны посетили более 120 тысяч жителей Самарской области Участники Студвесны рассказали Сергею Кириенко о своих впечатлениях от фестиваля Сергей Кириенко: "У Самарской области есть чему поучиться"

Губернатор Власть и политика

Сергей Кириенко: "Сегодня самарский регион развивается очень уверенно и очень успешно"

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 23 мая, с рабочим визитом в Самару прибыл первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Он поздравил участников церемонии закрытия XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который масштабно и успешно прошел в регионе.

Фото: Андрей Савельев

Перед церемонией закрытия фестиваля Сергей Кириенко обсудил вместе с полномочным представителем президента в ПФО Игорем Комаровым и губернатором Дмитрием Азаровым ключевые вопросы развития Самарской области и ход реализации приоритетных проектов, реализуемых сегодня в регионе и имеющих важное значение для всей страны.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ высоко оценил работу управленческой команды Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. "Сегодня самарский регион развивается очень уверенно и очень успешно", — сказал Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко особо отметил, что сегодня Самарская область продолжает успешно двигаться вперед несмотря на все экономические сложности, беспрецедентные санкции и вызовы, с которыми столкнулась вся страна. Он отдельно отметил успехи региона в сохранении и создании новых рабочих мест. Как подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента РФ, эта работа ведется в Самарской области планомерно и продолжительное время.

"Считаю, важнейшая вещь, которую реализовывала Самарcкая область, причем не только сейчас, а на протяжении длительного времени, — это постоянная работа и вложение в создание рабочих мест, — сказал Сергей Кириенко. —  Сегодня, несмотря на уход целого ряда партнеров, которые были значимы для такого промышленно развитого региона как Самарская область, мы точно понимаем — у руководства региона есть понятный и последовательный план, согласованный с Правительством РФ, как будут замещаться возможности уходящих иностранных партнеров. Но самое главное, что запас с точки зрения рабочих мест, с точки зрения мощности промышленного потенциала, позволяет со всеми этими вызовами справиться. Я бы даже сказал, не просто справиться, но и еще создать новые возможности". 

В качестве успешного примера того, как власти Самарской области поддерживают крупнейшие предприятия и их трудовые коллективы, содействуют им реализации новых планов развития, Сергей Кириенко назвал ситуацию с "АвтоВАЗом".

"Уход иностранных комплектующих для такого гиганта, как "АвтоВАЗ", это, с одной стороны — вызов для коллектива, с другой стороны — уникальные возможности для целой отрасли производства автокомпонентов. Я вижу, что делает сегодня руководство Самарской области, и у меня есть уверенность, что у вас в регионе это хорошо понимают", — отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

М С 18 марта 2022 03:43 Дмитрий Азаров: В Самаре до 40% трамваев не выходило на линию

Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта

Владимир безфамильный 15 марта 2022 02:45 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"

brat Goronflo 14 марта 2022 20:01 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...

Joe Brebeanu 07 марта 2022 05:15 В бюджете Самарской области есть средства на непредвиденные расходы в условиях санкций

Хорошая новость

Фото на сайте

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5