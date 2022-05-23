Сергей Кириенко: "Сегодня самарский регион развивается очень уверенно и очень успешно"

В понедельник, 23 мая, с рабочим визитом в Самару прибыл первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Он поздравил участников церемонии закрытия XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который масштабно и успешно прошел в регионе.
Перед церемонией закрытия фестиваля Сергей Кириенко обсудил вместе с полномочным представителем президента в ПФО Игорем Комаровым и губернатором Дмитрием Азаровым ключевые вопросы развития Самарской области и ход реализации приоритетных проектов, реализуемых сегодня в регионе и имеющих важное значение для всей страны.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ высоко оценил работу управленческой команды Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. "Сегодня самарский регион развивается очень уверенно и очень успешно", — сказал Сергей Кириенко.
Сергей Кириенко особо отметил, что сегодня Самарская область продолжает успешно двигаться вперед несмотря на все экономические сложности, беспрецедентные санкции и вызовы, с которыми столкнулась вся страна. Он отдельно отметил успехи региона в сохранении и создании новых рабочих мест. Как подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента РФ, эта работа ведется в Самарской области планомерно и продолжительное время.
"Считаю, важнейшая вещь, которую реализовывала Самарcкая область, причем не только сейчас, а на протяжении длительного времени, — это постоянная работа и вложение в создание рабочих мест, — сказал Сергей Кириенко. — Сегодня, несмотря на уход целого ряда партнеров, которые были значимы для такого промышленно развитого региона как Самарская область, мы точно понимаем — у руководства региона есть понятный и последовательный план, согласованный с Правительством РФ, как будут замещаться возможности уходящих иностранных партнеров. Но самое главное, что запас с точки зрения рабочих мест, с точки зрения мощности промышленного потенциала, позволяет со всеми этими вызовами справиться. Я бы даже сказал, не просто справиться, но и еще создать новые возможности".
В качестве успешного примера того, как власти Самарской области поддерживают крупнейшие предприятия и их трудовые коллективы, содействуют им реализации новых планов развития, Сергей Кириенко назвал ситуацию с "АвтоВАЗом".
"Уход иностранных комплектующих для такого гиганта, как "АвтоВАЗ", это, с одной стороны — вызов для коллектива, с другой стороны — уникальные возможности для целой отрасли производства автокомпонентов. Я вижу, что делает сегодня руководство Самарской области, и у меня есть уверенность, что у вас в регионе это хорошо понимают", — отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ.
Последние комментарии
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
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