16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк России предупреждает самарцев о мошеннических схемах Societe Generale продает Росбанк "Интерросу" Компания Алексея Ушамирского выкупила долги перед Газбанком на 1,5 млрд рублей Розничный бизнес РСХБ показывает ускоренный рост Россельхозбанк расширяет сотрудничество с IT-аудиторией

Банки Финансы

Банк "Открытие": 68% россиян не поменяли планы на летний отпуск

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Большинство россиян собираются в отпуск этим летом. 44% отпускников намерены провести его дома или на даче. Половина россиян готова потратить на летний отпуск не более 50 тысяч рублей. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" и СК "Росгосстрах".

47% работающих россиян определенно собираются пойти в отпуск этим летом. В Москве и Московской области эта доля составляет 56%, на Дальнем Востоке - 34%. Более четверти россиян (27%) пока не определились с отпускными планами на лето. 26% уже точно не будут брать отпуск летом (больше всего в Сибири - 35%, меньше всего в Московском регионе - 16%).

Из тех, кто пойдет в летний отпуск, 27% намерены провести его на российских курортах, еще 18% в поездках по России, но не на курортах. За границей в доступных сейчас россиянам странах (Турция, Египет и ряд других) собираются провести летний отпуск 8%. При этом 24% отпускников будут отдыхать на даче и еще 20% - дома.

Военная спецоперация не повлияла на отпускные планы большинства россиян. 40% будут отдыхать летом там, где планировали до спецоперации. Еще 28% не собирались брать отпуск этим летом изначально. При этом 24% все-таки вынуждены были отказаться от запланированной поездки этим летом или изменить ее маршрут, а еще 8% вовсе отказались от летнего отпуска, вопреки первоначальным планам.

Из тех, кто собирается отдыхать этим летом, 28% планируют потратить на отпуск не более 30 тысяч рублей. Еще 23% надеются уложиться в 30-50 тысяч, столько же планируют отпускной бюджет в размере от 50 тыс. до 100 тысяч рублей. От 100тыс. до 150 тысяч рублей готовы потратить на летние каникулы 8% опрошенных, свыше 150 тысяч - 5%. Еще 14% заявили, что не намерены тратить на летний отпуск ни копейки.

*Опрос проведен банком "Открытие" и СК "Росгосстрах" 16-20 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5