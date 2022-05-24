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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области запустили работу регионального Центра импортозамещения

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В региональном центре "Мой бизнес" прошла встреча с предпринимателями, посвященная работе нового Центра импортозамещения. В ней приняли участие представители областного минэкономразвития, потенциальные поставщики российских аналогов импортной продукции, а также представители предприятий, заинтересованных в продукции отечественного производства. Центр создан по поручению губернатора Дмитрия Азарова в дополнение к федеральному цифровому "Сервису импортозамещения".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Новая региональная организация займется обработкой запросов от импортеров, подбором аналогов иностранных продуктов внутри страны и на рынках дружественных стран. Специалисты центра будут проверять каждого контрагента и налаживать взаимодействие поставщиков и потребителей.

"Задача импортозамещения для нашей страны стоит уже не первый год, проводится огромная работа: запустились целые серии новых предприятий, огромное количество продуктов разного типа, которые раньше полностью импортировались, сегодня производятся внутри страны. Сегодня время требует более активной работы. На базе регионального центра "Мой бизнес" мы запустили Центр импортозамещения — это единая база Самарской области, которая в том числе интегрируется в федеральные системы Минпромторга и разных бизнес-ассоциаций. Наши консультанты помогут скоординировать эту работу как с точки зрения процесса, когда предприятие ищет замену традиционному комплектующему изделию, так и в том случае, если предприятие готов выпускать новую продукцию, которая востребована на рынке и необходима другим предприятиям", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Для удобства региональных предприятий запущен в работу электронный сервис подачи заявок. Уже более 70 предприятий региона обратились за услугами центра. В совокупности их потребность сегодня превышает 1000 позиций продукции из разных отраслей: химическая промышленность, металлы и изделия из них, машины, оборудование, станки, транспорт, текстильные изделия и многих других.

"Наша компания работает в IT-сфере, мы занимаемся дистрибуцией широкого спектра программного обеспечения для бизнеса любого масштаба. На встрече мы выступили в первую очередь как поставщики российского ПО, — рассказала директор макрорегиона "Волга" ГК "МОНТ" Айсылу Лыкхун. — Работа по импортозамещению выстроена не вчера, и определенная работа в этом направлении уже проведена, есть достойные российские разработки, технологии. Многие из них уже используются, некоторые еще дорабатываются. В нашей стране много IT-компаний, предлагающих рынку качественные продукты".

С каждым предприятием специалисты центра будут выстраивать индивидуальную работу и при необходимости привлекать Российский экспортный центр, торговых представителей России за рубежом, региональные, федеральные и иностранные ассоциации предпринимателей.

Информация о потребностях региональных предприятий направлена в торговые представительства России в Китае, Индии, Турции, Иране, Вьетнаме, Казахстане, Беларуси и других странах. Некоторые из них уже дали Самарской области свои рекомендации по использованию зарубежных электронных площадок для поиска и проверки поставщиков.

Федеральным "Сервисом импортозамещения" сегодня активно пользуются 57 предприятий региона. По запросу трех предприятий, реализующих в Самарской области инвестиционные проекты, уже найдены новые поставщики.

Гид потребителя

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