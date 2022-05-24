"Открытие Инвестиции" победили в двух номинациях Investfunds Awards

"Открытие Инвестиции" (совместный бренд "Открытие Брокер" и УК "Открытие", входящих в группу банка "Открытие") получили две награды в рамках премии Investfunds Awards. Компания признана лучшей по приросту стоимости чистых активов биржевых фондов в 2021 году, а обзоры аналитиков отмечены как самые актуальные и точные. Церемония награждения состоялась 19 мая в рамках XIII ежегодной конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum в Санкт-Петербурге.

Победа "Открытие Инвестиции" в номинации "Лидеры по приросту СЧА биржевых фондов за 2021 год" закономерна: по сравнению с началом прошлого года к концу декабря стоимость чистых активов БПИФ увеличилась в 21 раз. Это стало возможным благодаря запуску линейки биржевых фондов, ориентированной на ключевые секторы мировой экономики и отвечающей ключевым запросам инвесторов.

Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции"):

"Из года в год мы становимся лауреатами Investfunds Awards — одной из самых престижных премий отрасли. Мы благодарны профессиональному сообществу за высокую оценку наших результатов. Особенно приятно получить награду за биржевые фонды — инструмент, позволяющий объединить экспертизу и инфраструктуру управляющей компании и брокера в рамках одного продукта. Мы будем и дальше активно разрабатывать решения, востребованные клиентами "Открытие Инвестиции". Так, уже в самое ближайшее время мы запустим один из первых паевых фондов с выплатами промежуточных доходов, а также фонд на биржевое золото.

Отдельно хотелось бы подчеркнуть большое значение форума Investfunds как площадки для диалога и обмена опытом между представителями инвестиционного сообщества. Это особенно важно в условиях меняющейся реальности, когда все мы сталкиваемся с абсолютно новыми вызовами и задачами".

Аналитическая команда "Открытие Инвестиции" одержала заслуженную победу в номинации "Лучшие аналитические обзоры для инвесторов — 2021". Портфель инвестиционных идей "Открытие Инвестиции" на конец 2021 года состоял из 196 открытых идей, среди которых прибыльными были 77%, а 52,6% обгоняли свои бенчмарки. Структура портфеля инвестиционных идей стабильно поддерживалась таким образом, чтобы составить любому клиенту широко диверсифицированный портфель в различных классах активов в соответствии с его риск-профилем. За 2021 год "Открытие Инвестиции" предложили своим клиентам 91 новую инвестиционную идею в акциях, биржевых фондах и облигациях и закрыли 93 из ранее открытых. Среди завершённых в 2021 году инвестиционных идей 88,2% принесли инвесторам прибыль, а 60,2% обогнали бенчмарки.

Антон Затолокин, начальник управления анализа рынков "Открытие Инвестиции":

"Инвестиционные идеи в российских активах оказались наиболее доходными для клиентов "Открытие Инвестиции" даже несмотря на коррекцию российского фондового рынка в конце 2021 года. Это относится и к аналитической поддержке первичных размещений акций и облигаций, в которых группа принимала участие в качестве организатора. Мы и дальше намерены уделять российскому рынку особенное внимание, считая его очень перспективным даже на фоне экономических сложностей, которые сейчас испытывает страна".

Премия Investfunds Awards учреждена компанией Cbonds в 2016 году и вручается компаниям, показавшим выдающиеся результаты на рынке коллективных инвестиций.

Победители определяются по фактическим результатам деятельности (полученной доходности, привлеченным средствам, объему активов), а также в ходе опроса, проводимого на сайте cbonds-congress.com. Официальное подведение итогов и вручение наград проходит в рамках ежегодного мероприятия Investfunds Forum во второй половине мая.