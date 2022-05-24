В Тольятти водитель легковушки врезался в пешеходное ограждение

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В понедельник, 23 мая, в Тольятти автомобилист врезался в пешеходное ограждение. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.