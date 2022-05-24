Жителя Самарской области будут судить за незаконную охоту на лося

В Самарской области в суд поступило уголовное дело о незаконной охоте. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Летом 2021 г. при патрулировании дороги Елховка — Никитинка сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль. Водитель нервничал, полицейские решили досмотреть машину и нашли в багажнике мешки с мясом. 36-летний мужчина уверял, что везет разделанную домашнюю корову. Полицейские усомнились в его словах, ведь в машине был также карабин "Сайга МК".

Позже охотоведы Елховского района обнаружили недалеко в лесу кровь животного и следы автомобиля. Экспертиза подтвердила, что мясо и кровь принадлежат дикому животному. Ущерб от незаконной добычи лося оценили в 240 тыс. рублей. На стадии дознания подозреваемый возместил его.