Сотрудник "Новокуйбышевской нефтехимической компании" стал "Инженером года"

Ведущий инженер научно-исследовательского центра АО "ННК", кандидат химических наук Владимир Шакун стал победителем XXII Всероссийского конкурса "Инженер года-2021" по версии "Профессиональные инженеры" в номинации "Химия и химические технологии".

Конкурс проводится ежегодно Российским союзом научных и инженерных общественных объединений при поддержке правительства РФ и направлен на выявление лучших инженеров страны, популяризацию инженерного искусства.

Владимир Шакун занесен в Реестр профессиональных инженеров России, награжден Дипломом жюри конкурса, памятной медалью "Лауреат конкурса" и серебряным знаком "Профессиональный инженер России".

Он является многократным участником всероссийских и международных конференций, обладателем именных стипендий, гранта для аспирантов за успехи в научно-исследовательской деятельности, победителем конкурса министерства образования и науки Самарской области "Молодой ученый".

Также Владимир — успешный наставник молодых специалистов АО "ННК", неоднократно удостоившихся призовых мест на Всероссийских научно-практических конференциях, проводимых ПАО "НК "Роснефть".

Владимир Шакун — ученый и исследователь, инженер-технолог, обладающий высокой квалификацией в промышленных процессах алкилирования, изомеризации, дегидрирования, пиролиза, а также получения фенола и ацетона кумольным методом. Им лично и при его участии в составе рабочих групп подано 12 рационализаторских предложений, успешно внедренных в АО "ННК", благодаря которым на производстве олефинов и синтетического этанола была увеличена производительность печей пиролиза и установки получения синтетического спирта, повышено качество промежуточных технологических потоков и производимой продукции; на производстве фенола и ацетона удалось оптимизировать расход вспомогательных материалов.

Общий экономический эффект от действующих мероприятий за 2021 год превышает 200 млн рублей.

Сегодня ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" занимает лидирующие позиции по разработке и внедрению передовых технологий и инноваций. Инновации охватывают все сферы деятельности компании, обеспечивая ей устойчивое технологическое превосходство. Активное и последовательное инновационное развитие компании выражается в постоянном создании, совершенствовании и внедрении новейших технологий и оборудования, адаптации и использовании передового мирового опыта, повышении качества управления и контроля над бизнес-процессами, а также в непрерывном повышении компетенции специалистов.