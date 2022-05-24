Банк "Открытие": более 60% россиян не поменяли планы на летний отпуск

Большинство жителей Приволжского федерального округа собираются этим летом в отпуск. Почти половина (45%) отпускников намерены провести его дома или на даче. 45% готовы потратить на летний отпуск не более 50 тысяч рублей. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" и СК "Росгосстрах".

44% работающих жителей округа определенно собираются пойти в отпуск этим летом. 29% пока решают, как проведут летние месяцы. 27% точно не планируют брать отпуск в этот период.

Из тех, кто пойдет в летний отпуск, 22% намерены провести его на российских курортах, еще столько же (22%) в поездках по России, но не на курортах. За границей в доступных сейчас россиянам странах (Турция, Египет и ряд других) собираются провести летний отпуск 8%. При этом 24% отпускников будут отдыхать на даче и еще 21% — дома.

Февральские события не повлияли на отпускные планы большинства жителей нашего округа. 38% будут отдыхать летом там, где и планировали. Еще 25% не собирались брать отпуск этим летом изначально. 25% все-таки вынуждены были отказаться от запланированной поездки этим летом или изменить ее маршрут, а еще 12% вовсе отказались от летнего отпуска, вопреки первоначальным планам.

Из тех, кто собирается отдыхать этим летом, 29% планируют потратить на отпуск не более 30 тысяч рублей. Ещё 16% надеются уложиться в 30-50 тысяч, 26% планируют отпускной бюджет в размере от 50 до 100 тысяч рублей. От 100 до 150 тысяч рублей готовы потратить на летние каникулы 12% опрошенных, свыше 150 тысяч — 1%. Еще 16% заявили, что не намерены тратить на летний отпуск ни копейки.

*Опрос проведен банком "Открытие" и СК "Росгосстрах" 16–20 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.