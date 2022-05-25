Пожилая самарчанка потеряла 350 тыс. руб., поверив мошенникам "из банка"

В мае текущего года 69-летней самарской пенсионерке поступил звонок от "сотрудников финансового учреждения" с информацией о том, что в ее личном кабинете банка происходит смена абонентского номера.

Затем ее линию перевели на "специалиста Госбанка", и тот сообщил о необходимости перевода денежных средств на иной счет. Сразу после этого с ней связались "сотрудники правоохранительных органов" и подтвердили информацию о том, что предыдущий звонок действительно поступил от "сотрудника Госбанка".

Следуя указаниям звонивших, она перевела денежные средства на счет одной из финансовых организаций через личный кабинет мобильного приложения банка в размере 350 тыс. руб., который ей продиктовали собеседники по телефону.

Впоследствии женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась полицию.