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Преступления Происшествия

Пожилая самарчанка потеряла 350 тыс. руб., поверив мошенникам "из банка"

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В мае текущего года 69-летней самарской пенсионерке поступил звонок от "сотрудников финансового учреждения" с информацией о том, что в ее личном кабинете банка происходит смена абонентского номера.

Затем ее линию перевели на "специалиста Госбанка", и тот сообщил о необходимости перевода денежных средств на иной счет. Сразу после этого с ней связались "сотрудники правоохранительных органов" и подтвердили информацию о том, что предыдущий звонок действительно поступил от "сотрудника Госбанка".

Следуя указаниям звонивших, она перевела денежные средства на счет одной из финансовых организаций через личный кабинет мобильного приложения банка в размере 350 тыс. руб., который ей продиктовали собеседники по телефону.

Впоследствии женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась полицию.

Гид потребителя

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