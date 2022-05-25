Банк "Открытие" проведет всероссийский онлайн-марафон "Голос женского бизнеса"

12-часовой онлайн-марафон "Голос женского бизнеса" состоится 26 мая, в День предпринимателя. Организаторами выступят банк "Открытие" и Комитет по развитию женского предпринимательства "ОПОРЫ России" при поддержке Евразийского женского форума.

Женщины — предприниматели со всей России соберутся, чтобы поговорить о развитии своего дела, поделиться опытом и рассказать, как они сохраняют баланс между работой и личной жизнью.

Марафон пройдет в голосовом чате телеграм-канала "Неприниматели". Программа будет разделена на шесть тематических блоков: "Здоровый образ жизни", "Образование", "Ресторанный" бизнес", "Блогинг", "Цифровой бизнес" и "Креативные индустрии". В рамках каждого блока будут интервью с экспертами, мастер-классы, истории предпринимателей о конкретных бизнес-кейсах.

Участницы онлайн-марафона обсудят, где брать энергию и как не выгорать на работе, как мотивировать сотрудников, нужно ли дополнительное обучение для бизнеса и как монетизировать образовательные продукты, как перевести бизнес в онлайн и зачем это нужно, поговорят об эффективном ведении бизнеса в креативных индустриях — в сфере дизайна, моды и кино.