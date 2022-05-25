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ВТБ выдал первую IT-ипотеку

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ начал выдавать кредиты в рамках новой программы госсубсидирования, направленной на поддержку сотрудников российских IT-компаний. Первую сделку по ставке 4,7% банк провел в Тюмени.

ВТБ запустил в своих офисах прием заявок на льготную ипотеку для сотрудников российских IT-компаний в конце апреля. Дополнительно к базовой ставке банк предоставляет заемщикам дисконт в 0,3 п. п. при использовании цифровых сервисов, таким образом, минимальная ставка в ВТБ составляет 4,7%.

Максимальная сумма ипотечного кредита по IT-ипотеке достигает 18 млн рублей для приобретения жилья в городах численностью от 1 млн человек и 9 млн рублей — в других населённых пунктах. Первый взнос должен составлять 15% от стоимости недвижимости.

"ВТБ принимает активное участие в развитии программ с госсубсидированием, и мы оперативно поддержали очередную инициативу правительства в сфере жилищной политики. Информационные технологии на сегодняшний день — одна из перспективных отраслей экономики. Запуск специальной льготной программы позволяет поддержать работников IT-сферы в вопросе улучшения жилищных условий, а также дать дополнительный стимул для развития строительного сектора", — прокомментировал заместитель начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Николай Дубакин.

Взять ипотеку по льготной ставке могут работники IT-сферы в возрасте от 22 до 44 лет включительно, трудовой договор которых заключён с организацией, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий, аккредитована Министерством цифрового развития и не менее 1 квартала пользуется налоговыми льготами.

С учётом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть не менее 150 тысяч рублей, если место регистрации компании находится в городе-миллионнике, и не менее 100 тысяч рублей для сотрудников компаний, которые располагаются в регионе с численностью до 1 миллиона человек.

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