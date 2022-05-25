В Самарской области продолжается работа по восстановлению прав обманутых дольщиков

Во вторник, 24 мая, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочее совещание по завершению строительства и удовлетворению прав участников долевого строительства проблемных объектов, расположенных на территории региона.

В совещании приняли участие министр строительства Самарской области Николай Плаксин, советник губернатора Самарской области Светлана Дроздова, директор ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве" Александр Балашов, генеральный директор фонда "Самарский региональный фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" Борис Сабуров.

Вопрос восстановления прав обманутых дольщиков в регионе считается одним из приоритетных и лично контролируется губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Сегодня основной темой совещания стал текущий статус восстановления прав граждан - участников долевого строительства проблемных объектов, расположенных на территории Самарской области.

Руководитель управления по работе с проблемными объектами долевого строительства министерства строительства Самарской области Максим Филиппов сообщил, что в мае текущего года из Единого реестра проблемных объектов были исключены еще четыре объекта, по которым были осуществлены денежные выплаты гражданам. В настоящее время в ЕРПО числится 27 домов.

По двадцати проблемным объектам жилищного назначения в период 2022-2023 годов будут восстановлены права граждан - участников долевого строительства с помощью механизмов ППК "Фонд развития территорий". По семи проблемным объектам жилищного назначения права пострадавших граждан будут восстановлены с помощью механизмов региона.

"В первую очередь меня интересуют объекты, которые находятся в зоне ответственности нашего регионального фонда, - как исполняется график по проектированию и строительству, где есть отставание", - обратился к участникам совещания председатель областного правительства.

Борис Сабуров доложил, что региональный фонд завершает строительство 11 проблемных объектов жилищного назначения. Пять из них в текущем году планируется ввести в эксплуатацию. По трем домам ЖСК "Виктория" в г. Тольятти подрядчик приступил к строительным работам, которые должны быть завершены до конца года.

По объекту ООО "ИК "Недвижимость" в Ставропольском районе определен подрядчик, до конца текущей недели он приступит к завершению строительства. Срок ввода объекта в эксплуатацию запланирован на конец текущего года. По проблемному объекту ООО "Сентябрь-2" в г. Тольятти завершается проектирование. В Самаре на объекте ООО "СК на Московском" возобновлены строительные работы по первому пусковому комплексу, который планируется ввести в декабре 2022 года.

По семи объектам федеральным фондом принято решение о денежных выплатах пострадавшим участникам долевого строительства. Кроме того, региональный минстрой подтвердил намерение исключить из Единого реестра проблемных объектов 15 проблемных объектов.

"Коллеги, по каждому объекту есть дорожная карта. Прошу предоставлять мне информацию в случае отклонения от графика, будем разбираться, почему это произошло, решать проблемы", - поручил Виктор Кудряшов.