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Облправительство Власть и политика

В Самарской области продолжается работа по восстановлению прав обманутых дольщиков

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 24 мая, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочее совещание по завершению строительства и удовлетворению прав участников долевого строительства проблемных объектов, расположенных на территории региона.

В совещании приняли участие министр строительства Самарской области Николай Плаксин, советник губернатора Самарской области Светлана Дроздова, директор ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве" Александр Балашов, генеральный директор фонда "Самарский региональный фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" Борис Сабуров.

Вопрос восстановления прав обманутых дольщиков в регионе считается одним из приоритетных и лично контролируется губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Сегодня основной темой совещания стал текущий статус восстановления прав граждан - участников долевого строительства проблемных объектов, расположенных на территории Самарской области.

Руководитель управления по работе с проблемными объектами долевого строительства министерства строительства Самарской области Максим Филиппов сообщил, что в мае текущего года из Единого реестра проблемных объектов были исключены еще четыре объекта, по которым были осуществлены денежные выплаты гражданам. В настоящее время в ЕРПО числится 27 домов.

По двадцати проблемным объектам жилищного назначения в период 2022-2023 годов будут восстановлены права граждан - участников долевого строительства с помощью механизмов ППК "Фонд развития территорий". По семи проблемным объектам жилищного назначения права пострадавших граждан будут восстановлены с помощью механизмов региона.

"В первую очередь меня интересуют объекты, которые находятся в зоне ответственности нашего регионального фонда, - как исполняется график по проектированию и строительству, где есть отставание", - обратился к участникам совещания председатель областного правительства.

Борис Сабуров доложил, что региональный фонд завершает строительство 11 проблемных объектов жилищного назначения. Пять из них в текущем году планируется ввести в эксплуатацию. По трем домам ЖСК "Виктория" в г. Тольятти подрядчик приступил к строительным работам, которые должны быть завершены до конца года.

По объекту ООО "ИК "Недвижимость" в Ставропольском районе определен подрядчик, до конца текущей недели он приступит к завершению строительства. Срок ввода объекта в эксплуатацию запланирован на конец текущего года. По проблемному объекту ООО "Сентябрь-2" в г. Тольятти завершается проектирование. В Самаре на объекте ООО "СК на Московском" возобновлены строительные работы по первому пусковому комплексу, который планируется ввести в декабре 2022 года.

По семи объектам федеральным фондом принято решение о денежных выплатах пострадавшим участникам долевого строительства. Кроме того, региональный минстрой подтвердил намерение исключить из Единого реестра проблемных объектов 15 проблемных объектов.

"Коллеги, по каждому объекту есть дорожная карта. Прошу предоставлять мне информацию в случае отклонения от графика, будем разбираться, почему это произошло, решать проблемы", - поручил Виктор Кудряшов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Lina Kotya 13 марта 2022 13:57 С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. м жилья

Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:18 Глава самарского минстроя Евгений Чудаев ушел в отставку

Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

Елена Андреева 11 октября 2018 10:36 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.

Екатерина Антоненко 09 октября 2018 08:43 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:58 Дмитрий Азаров предложил Николаю Брусникину возглавить региональный минпром

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