Мобильное приложение Новикомбанка размещено в Rumarket и NashStore

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, опубликовал свое мобильное приложение в российских магазинах приложений для Android: Rumarket и NashStore. Клиенты банка смогут пользоваться этими платформами для загрузки и обновления приложения.
Мобильный банк Новикомбанка для платформы Android теперь можно загрузить или обновить не только на сайте банка, но и в альтернативных магазинах приложений. В настоящее время приложение размещено в Rumarket и NashStore, также планируется размещение приложения Новикомбанка в магазине приложений Rustore.
В приложении Новикомбанка можно управлять банковскими продуктами: картами, вкладами, кредитами, а также совершать денежные переводы, оплачивать услуги, включая сотовую связь, интернет, ЖКХ и многое другое. В мобильном банке функционирует онлайн-чат, в котором можно задать вопрос специалисту, реализована возможность оплаты по QR-коду, проведена интеграция с личным кабинетом налоговой инспекции.
"Мобильный банк — это один из ключевых сервисов для клиентов, поэтому мы ведем работу по увеличению каналов дистрибуции нашего приложения. Теперь его можно скачать как на сайте Новикомбанка, так и в российских магазинах приложений. Мы регулярно обновляем функционал наших сервисов, ориентируясь на такие параметры, как удобство, доступность, простота использования и безопасность", — прокомментировал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.
По итогам 2021 года мобильный банк Новикомбанка вошел в список лучших приложений в исследовании Go Mobile.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?