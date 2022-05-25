Мобильное приложение Новикомбанка размещено в Rumarket и NashStore

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, опубликовал свое мобильное приложение в российских магазинах приложений для Android: Rumarket и NashStore. Клиенты банка смогут пользоваться этими платформами для загрузки и обновления приложения.

Мобильный банк Новикомбанка для платформы Android теперь можно загрузить или обновить не только на сайте банка, но и в альтернативных магазинах приложений. В настоящее время приложение размещено в Rumarket и NashStore, также планируется размещение приложения Новикомбанка в магазине приложений Rustore.

В приложении Новикомбанка можно управлять банковскими продуктами: картами, вкладами, кредитами, а также совершать денежные переводы, оплачивать услуги, включая сотовую связь, интернет, ЖКХ и многое другое. В мобильном банке функционирует онлайн-чат, в котором можно задать вопрос специалисту, реализована возможность оплаты по QR-коду, проведена интеграция с личным кабинетом налоговой инспекции.

"Мобильный банк — это один из ключевых сервисов для клиентов, поэтому мы ведем работу по увеличению каналов дистрибуции нашего приложения. Теперь его можно скачать как на сайте Новикомбанка, так и в российских магазинах приложений. Мы регулярно обновляем функционал наших сервисов, ориентируясь на такие параметры, как удобство, доступность, простота использования и безопасность", — прокомментировал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.

По итогам 2021 года мобильный банк Новикомбанка вошел в список лучших приложений в исследовании Go Mobile.