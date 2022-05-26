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Банк "Открытие" снизил ставку по кредитам наличными до 7,5%

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" снова первым на рынке отреагировал на очередное снижение ключевой ставки Банка России и уже третий раз за последние полтора месяца улучшил условия по кредитам наличными. Клиентам "Открытия" уже доступно оформление кредита на любые цели по одной из самых выгодных ставок на рынке — от 7,5%* годовых.

С конца апреля — прошлого снижения минимальной ставки до 9,9% годовых — спрос на продукт продолжал уверенно расти. Количество заявок на кредиты наличными в банке "Открытие" в апреле 2022 года увеличилось на 40% по сравнению с мартом, объемы выдач за тот же период удвоились.

"Мы снова первыми на рынке, вслед за решением Банка России о снижении ключевой ставки, улучшили условия по кредитам наличными. В марте мы не предполагали, что в самом ближайшем будущем заемщикам станут доступны такие низкие ставки. Уверен, что новые условия будут особенно интересны нашим клиентам с учетом отпускного и дачного сезона", — отметил Михаил Чамров, лидер трайба "Необеспеченное кредитование" банка "Открытие".

Максимальная сумма кредита наличными в банке "Открытие" — 5 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет. Подать заявку на кредит можно в офисе "Открытия" и онлайн, решение банк примет за 3 минуты.

Оформить кредит и ознакомиться со всеми условиями можно на сайте банка.

*с учетом страхования

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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