ВТБ снизит ставки по ипотеке на 3 п.п.

С 30 мая ВТБ улучшит условия по своим ипотечным программам, снизив базовую ставку на 3 п. п. Оформить кредит заемщики смогут по ставке от 10,9% годовых, которая действует как для новостроек, так и вторичного рынка.

Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п. п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ. Подать заявку можно на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ. Кредиты на покупку машино-мест и кладовок будут доступны по ставке от 11,3%, а на индивидуальное жилищное строительство — от 10,9%.

Заемщики, которые получили одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.

"В этом году Банк России уже дважды снижал ключевую ставку, что заметно повлияло на стоимость кредитов и поведение заемщиков — только в мае мы зафиксировали двукратный рост спроса на ипотеку. Внеочередное решение регулятора позитивно отразится на общем уровне ставок. Понимая важность доступной ипотеки, мы молниеносно реагируем на изменения конъюнктуры рынка. Новый раунд снижения ставок приблизит их к значениям начала года, но пока они все еще останутся двузначными. Поэтому в целом активность клиентов в жилищном кредитовании может сохраняться ниже прошлого года. Тем не менее рассчитываем, что пересмотр параметров придаст еще больший импульс для развития ипотеки, в особенности на вторичном рынке, где все это время действовали заградительные тарифы", — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Он добавил, что в настоящее основная доля выдач ипотеки по-прежнему приходится на рынок первичного жилья, где сохраняется госпрограмма с однозначной ставкой. В рамках нее заемщикам ВТБ доступен кредит от 8,7% при использовании цифровых сервисов на сделке. С 20 мая банк увеличил максимальную сумму ипотеки с господдержкой. Для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области она теперь составляет 30 млн рублей, для остальных регионов РФ — 15 млн рублей. Льготные условия распространяются на покупку квартир и готовых домов с земельным участком у застройщика.