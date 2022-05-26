16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
США ввели санкции против самарского банка "Спутник" Банк России предупреждает самарцев о мошеннических схемах Societe Generale продает Росбанк "Интерросу" Компания Алексея Ушамирского выкупила долги перед Газбанком на 1,5 млрд рублей Розничный бизнес РСХБ показывает ускоренный рост

Банки Финансы

Банк "Открытие": 12% самарцев готовы оформить кредит, лишь бы не экономить при покупке автомобиля

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 156
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По результатам исследования предпочтений автовладельцев в Самаре, проведенного экспертами "Открытие Авто", 7% будущих автовладельцев не планируют экономить при покупке автомобиля даже в текущих условиях. А 12% опрошенных готовы воспользоваться кредитными средствами, чтобы приобрести желаемый личный транспорт в нужной комплектации и с необходимым набором сервисных опций.

При этом все-таки большая часть опрошенных планируют сэкономить, чтобы снизить финальную стоимость транспортного средства. 53% опрошенных откажутся с этой целью от оформления необязательных страховок, 51% — от сервисных услуг (помощь на дороге, продленная гарантия и т. д.), а 41% предпочтут не устанавливать дополнительное оборудование в автомобиль и не делать автотюнинг. Еще 20% будущих покупателей перейдут на более дешевую комплектацию автомобиля в случае, если не уложатся в бюджет.

Мужчины чаще женщин отказываются экономить при покупке машины: так ответили 13% мужчин-автолюбителей против 11% автоледи. Респонденты младшего поколения (18-30 лет) менее склонны к экономии при покупке автомобиля, чем опрошенные старше 55 лет — 18% и 11% соответственно. При этом респонденты предпенсионного возраста (55+) выразили больше готовности отказаться от дополнительного оборудования или перейти на менее дорогую комплектацию ради экономии.

"Покупка автомобиля — достаточно долгосрочная и значимая инвестиция, поэтому сиюминутная экономия может привести к незапланированным расходам в будущем. Это может стоить автовладельцу впоследствии куда больше, чем удалось сэкономить, как из-за роста цен на сами машины, так и на запчасти, дополнительное оборудование и сервисные услуги. При этом кредитные продукты в данном случае позволяют будущим автовладельцам приобрести желаемое авто без ущерба его качеству, а проценты по кредиту можно будет отыграть за счет всё того же роста на авторынке", — отметили в пресс-службе "Открытие Авто".

*"Открытие Авто" — блок автобизнеса в банке "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединенного к банку "Открытие" 1 мая 2022 года.

Источник информации: опрос россиян в возрасте 18+, география исследования — города России с населением более 500 тысяч человек; метод сбора данных — анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос; размер выборки — 1700 респондентов, данные — апрель 2022 года.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5