Банк "Открытие": 12% самарцев готовы оформить кредит, лишь бы не экономить при покупке автомобиля

По результатам исследования предпочтений автовладельцев в Самаре, проведенного экспертами "Открытие Авто", 7% будущих автовладельцев не планируют экономить при покупке автомобиля даже в текущих условиях. А 12% опрошенных готовы воспользоваться кредитными средствами, чтобы приобрести желаемый личный транспорт в нужной комплектации и с необходимым набором сервисных опций.

При этом все-таки большая часть опрошенных планируют сэкономить, чтобы снизить финальную стоимость транспортного средства. 53% опрошенных откажутся с этой целью от оформления необязательных страховок, 51% — от сервисных услуг (помощь на дороге, продленная гарантия и т. д.), а 41% предпочтут не устанавливать дополнительное оборудование в автомобиль и не делать автотюнинг. Еще 20% будущих покупателей перейдут на более дешевую комплектацию автомобиля в случае, если не уложатся в бюджет.

Мужчины чаще женщин отказываются экономить при покупке машины: так ответили 13% мужчин-автолюбителей против 11% автоледи. Респонденты младшего поколения (18-30 лет) менее склонны к экономии при покупке автомобиля, чем опрошенные старше 55 лет — 18% и 11% соответственно. При этом респонденты предпенсионного возраста (55+) выразили больше готовности отказаться от дополнительного оборудования или перейти на менее дорогую комплектацию ради экономии.

"Покупка автомобиля — достаточно долгосрочная и значимая инвестиция, поэтому сиюминутная экономия может привести к незапланированным расходам в будущем. Это может стоить автовладельцу впоследствии куда больше, чем удалось сэкономить, как из-за роста цен на сами машины, так и на запчасти, дополнительное оборудование и сервисные услуги. При этом кредитные продукты в данном случае позволяют будущим автовладельцам приобрести желаемое авто без ущерба его качеству, а проценты по кредиту можно будет отыграть за счет всё того же роста на авторынке", — отметили в пресс-службе "Открытие Авто".

*"Открытие Авто" — блок автобизнеса в банке "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединенного к банку "Открытие" 1 мая 2022 года.

Источник информации: опрос россиян в возрасте 18+, география исследования — города России с населением более 500 тысяч человек; метод сбора данных — анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос; размер выборки — 1700 респондентов, данные — апрель 2022 года.