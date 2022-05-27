16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Взрывобезопасные технологии климата ООО "НовоКС" подтверждают свою востребованность на рынке В Самарской области начался массовый выпуск асфальтобетонных смесей Предприятия Поволжья получат профессиональную техническую экспертизу по эксплуатации оборудования КуйбышевАзот пошел на рекорд Молодые специалисты "ННК" отмечены наградами к Дню молодежи

Нефтехимия ТЭК

Сотрудница Новокуйбышевской нефтехимической компании признана "Профессионалом года"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 162
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Шлифовщик АО "ННК" Татьяна Зорина стала победителем областного конкурса "Профессионал года" по итогам 2021 года.

Фото: предоставлено АО "ННК"

Трудовой стаж Татьяны Зориной в ННК составляет более 20 лет. Профессией шлифовщика она овладела в 2007 году. На то, чтобы освоить три станка, изучить нюансы шлифовки деталей разных размеров и форм, у Татьяны ушел год обучения под контролем опытного наставника.

Сейчас ей доверяют самую ответственную работу - например, изготовление деталей для насосного, компрессорного и технологического оборудования.

"Чтобы добиться высокого результата, шлифовщик должен быть предельно внимательным, обладать усидчивостью, терпением, высоким уровнем ответственности, - рассказывает сама Татьяна. - Риск допустить ошибку велик, даже если отвлекся всего лишь на считанные секунды. Ну и, конечно, нужно любить свою работу".

Помимо выполнения должностных обязанностей, Татьяна Зорина активно занимается общественной деятельностью, состоит в профсоюзе предприятия, становилась победителем акции "Женщина года" в номинации "Лидер общественной организации". Она также является наставником для молодых работников подразделения.

В Самарской области конкурс "Профессионал года" проводится с 2013 года с целью поощрения творческих и добросовестных сотрудников, повышения престижа рабочих профессий, пропаганды достижений и передового опыта, содействия в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Утехин 15 августа 2014 13:33 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Спасибо за поправку. Исправили

Thought Mind 14 августа 2014 15:21 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.

Thought Mind 01 августа 2014 19:27 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК

Артем stroysamaru 30 июля 2014 08:13 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?

Thought Mind 25 мая 2014 20:10 "Роснефть" приобрела 100% холдинга "САНОРС"

Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!

Фото на сайте

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5