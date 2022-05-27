Сотрудница Новокуйбышевской нефтехимической компании признана "Профессионалом года"

Шлифовщик АО "ННК" Татьяна Зорина стала победителем областного конкурса "Профессионал года" по итогам 2021 года.
Трудовой стаж Татьяны Зориной в ННК составляет более 20 лет. Профессией шлифовщика она овладела в 2007 году. На то, чтобы освоить три станка, изучить нюансы шлифовки деталей разных размеров и форм, у Татьяны ушел год обучения под контролем опытного наставника.
Сейчас ей доверяют самую ответственную работу - например, изготовление деталей для насосного, компрессорного и технологического оборудования.
"Чтобы добиться высокого результата, шлифовщик должен быть предельно внимательным, обладать усидчивостью, терпением, высоким уровнем ответственности, - рассказывает сама Татьяна. - Риск допустить ошибку велик, даже если отвлекся всего лишь на считанные секунды. Ну и, конечно, нужно любить свою работу".
Помимо выполнения должностных обязанностей, Татьяна Зорина активно занимается общественной деятельностью, состоит в профсоюзе предприятия, становилась победителем акции "Женщина года" в номинации "Лидер общественной организации". Она также является наставником для молодых работников подразделения.
В Самарской области конкурс "Профессионал года" проводится с 2013 года с целью поощрения творческих и добросовестных сотрудников, повышения престижа рабочих профессий, пропаганды достижений и передового опыта, содействия в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям.
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