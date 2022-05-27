Жителей Тольятти приглашают на "Экофест"

Мероприятие, посвященное Дню химика, пройдет 27 мая в 20:00.

Площадь Дворца культуры будет наполнена развлечениями для всей семьи и блюдами на любой вкус. На сцене будет представлена концертная программа, которая никого не оставит равнодушным. Желающие смогут принять участие в интерактивных станциях, освоить нечто новое на мастер-классах и забрать с собой памятный сувенир. Праздничный салют станет красочным завершением вечера.

Вход свободный.